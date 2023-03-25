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3000萬怎麼用？紐約市參與式預算投票開跑

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市2024財年參與式預算項目開放投票，凡年滿11歲的居民，都可參與線上或實體投票。圖為紐約選民參加總統大選投票。(美聯社)
紐約市2024財年參與式預算項目開放投票，凡年滿11歲的居民，都可參與線上或實體投票。圖為紐約選民參加總統大選投票。(美聯社)

紐約市2024財年參與式預算(participatory budgeting)項目，於今(25)日起至4月2日(周日)開放投票，凡年滿11歲的居民，都可以參與線上或實體投票，決定市府3000萬元的社區建設預算。

今年已是市府第12年推廣參與式預算項目，該項目是一個讓民眾發聲並參與市府決策的管道，民眾可針對選區內項目投票決定預算流向，且無論移民身分，只要是住在參與項目選區的11歲以上民眾，均可投票。

去年10月至今年1月，市府已收集社區的計畫並篩選出可行的項目，包括社區學校、公園、圖書館和當地基礎設施等；全市共有29個選區均有參與，其中包括多個華人社區，像是選區囊括曼哈頓下東城、華埠的第1選區、布碌崙日落公園的第38選區、皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)和傑克森高地(Jackson Heights)的第25選區，以及陽邊(Sunnyside)、木邊(Woodside)和長島市的第26選區等。

市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，紐約客花了幾個月時間集思廣益、改善社區提案，如今居民終於能夠票選心儀的項目；參與式預算鼓勵居民關心和參與社區事務，決定如何使用公共資金來強化社區的發展，鼓勵所有符合資格的民眾，踴躍投票發聲。

民眾從即日起至4月2日，可上https://reurl.cc/n7YoxD投票，也可到位於皇后區、布朗士、曼哈頓以及布碌崙(布魯克林)29個站點投票，並可上https://council.nyc.gov/pb/或聯繫選區內市議員辦公室了解詳情。

完成投票程序後，相關單位將於5至6月間評估，並由各機構實施或宣布獲選項目。

投票 預算 布碌崙

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