華埠羅斯福公園傳槍響 孫逸仙中學緊急關閉

華埠羅斯福公園爆槍擊，周圍學校家長、居民憂心。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠 羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)24日下午發生槍擊 案，警方緊急疏散公園內民眾，鄰近的孫逸仙中學也因此關閉；雖然未造成人員傷亡，但卻造成了短時恐慌，學生家長及居民對此更表憂心，稱治安每況愈下，各類「小打小鬧」匯聚在一起，終恐釀災禍。

警方表示，案件發生在當日下午2時48分，公園位於格蘭街(Grand St.)交企李士提街(Chrystie St.)處的壁球場附近，市警及探員調查小組趕到現場，針對鄰近的籃球場以及林蔭步道排查，在現場發現空彈殼，警方後在附近街區搜索嫌犯或可能中槍的傷者。

由於公園內有不少休閒民眾，警方除疏散人群外，位於公園旁的孫逸仙中學也因此緊急關閉，學校在發送給學生家長的緊急短信中表示，由於尚未平息的槍擊案件，將暫時關校，若解除封鎖則另行通知；校方大約於4時左右解除了封校，但公園仍被警戒線包圍，暫停開放。

截止記者發稿，警未確定開槍者，也未尋得是否有人中彈，仍提醒案發地周圍民眾注意安全。

而這一光天白日發生的暴力案件更加重了華埠商住戶對治安的擔憂，根據市警數據，轄區市警五分局除謀殺和強暴案未見增長，搶劫案比去年同期增加了 135%，劫車案更是翻了一番，槍擊案發地公園至曼哈頓大橋下一帶成為了治安灰色地帶。

小商業主們更表示，由於嫌犯根本不懼怕是否是白天還是黑夜，華埠的人流量在犯罪率激增的情況下大幅減少，這導酒吧和餐館等提早打烊，難以維持生計。