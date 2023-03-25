我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

華埠羅斯福公園傳槍響 孫逸仙中學緊急關閉

記者張晨／紐約報導
華埠羅斯福公園爆槍擊，周圍學校家長、居民憂心。(記者張晨／攝影)
華埠羅斯福公園爆槍擊，周圍學校家長、居民憂心。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)24日下午發生槍擊案，警方緊急疏散公園內民眾，鄰近的孫逸仙中學也因此關閉；雖然未造成人員傷亡，但卻造成了短時恐慌，學生家長及居民對此更表憂心，稱治安每況愈下，各類「小打小鬧」匯聚在一起，終恐釀災禍。

警方表示，案件發生在當日下午2時48分，公園位於格蘭街(Grand St.)交企李士提街(Chrystie St.)處的壁球場附近，市警及探員調查小組趕到現場，針對鄰近的籃球場以及林蔭步道排查，在現場發現空彈殼，警方後在附近街區搜索嫌犯或可能中槍的傷者。

由於公園內有不少休閒民眾，警方除疏散人群外，位於公園旁的孫逸仙中學也因此緊急關閉，學校在發送給學生家長的緊急短信中表示，由於尚未平息的槍擊案件，將暫時關校，若解除封鎖則另行通知；校方大約於4時左右解除了封校，但公園仍被警戒線包圍，暫停開放。

截止記者發稿，警未確定開槍者，也未尋得是否有人中彈，仍提醒案發地周圍民眾注意安全。

而這一光天白日發生的暴力案件更加重了華埠商住戶對治安的擔憂，根據市警數據，轄區市警五分局除謀殺和強暴案未見增長，搶劫案比去年同期增加了 135%，劫車案更是翻了一番，槍擊案發地公園至曼哈頓大橋下一帶成為了治安灰色地帶。

小商業主們更表示，由於嫌犯根本不懼怕是否是白天還是黑夜，華埠的人流量在犯罪率激增的情況下大幅減少，這導酒吧和餐館等提早打烊，難以維持生計。

華埠 槍擊 曼哈頓

上一則

華人小吃店屢被搶 鄰居月前也遭殃

下一則

華埠火災…有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

延伸閱讀

北加屋崙華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

北加屋崙華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫
圖輯／曼哈頓華埠傳槍案 附近學校緊急關閉 警籲提供線索

圖輯／曼哈頓華埠傳槍案 附近學校緊急關閉 警籲提供線索
法拉盛小販示威 華埠25年前也曾上演

法拉盛小販示威 華埠25年前也曾上演
竊賊手法專業 屋崙華埠8商戶同晚被偷 損失超過10萬元

竊賊手法專業 屋崙華埠8商戶同晚被偷 損失超過10萬元
嘆治安差 屋崙華埠被盜奶茶店將停業

嘆治安差 屋崙華埠被盜奶茶店將停業

熱門新聞

大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

2023-03-23 07:41
知情人士爆料，有人在社群媒體小紅書做黃牛，加價出售吉乃壽司(Yoshino)座位。圖為吉乃餐廳所有者、主廚吉田中。(記者張晨／攝影)

華人在小紅書做黃牛 加價售紐約高端餐廳預定 遭調查

2023-03-18 13:00
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

2023-03-17 07:01
班森賀日前發生一起嚴重車禍。(本報檔案照)

紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死

2023-03-21 18:39

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光