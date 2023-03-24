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「轉移非法資金關鍵人物」 郭文貴助理被捕 下周預審

記者顏嘉瑩／紐約報導
郭文貴。(路透)
郭文貴。(路透)

中國流亡富商郭文貴因詐欺和洗錢指控日前在紐約被捕，他的助手王雁平也在同天遭逮；根據初步控訴書，王雁平被控串謀電匯及證券詐騙、電匯詐騙、非法貨幣交易等四罪，紐約南區聯邦法院預計於29日(周三)舉辦預審聽證，審查是否有足夠證據，決定是否提訴。

調查指，2020年4至6月，王雁平等人以詐欺手法，透過由郭文貴成立的媒體平台GTV販售私股，從全美超過5500名投資受害者，獲得約4.52億元；據了解，王雁平為GTV執行董事，也是負責轉移非法資金的關鍵人物。王雁平等人未按對投資人承諾，將資金用於擴大業務及升級技術，而將約1億元挪用高風險對沖基金，最終使她一名同夥的近親受益。

檢方指，王雁平知GTV私募資金不能用於投資高風險對沖基金，試圖用該資金開立銀行帳戶時，向銀行表明，GTV的資金「將嚴格用於該媒體的營運和採購」。

王雁平在被捕當天已過堂，保釋金為500萬元，需兩名擔保人，且作為保釋條件，她須交出護照等旅行證件且不能再申請新的護照、簽證等，活動範圍限於紐約市的南區和東區聯邦法庭轄區，同時佩戴定位裝置，居家監禁；還須向緩刑與審前服務局(PTS)和聯邦檢察官辦公室公布所有資產。

郭文貴已被大陪審團正式起訴，審前會議於4月4日(周二)舉行。

投資 郭文貴 詐騙

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