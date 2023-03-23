法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 街頭無證攤販22日遭突擊檢查，市警局扣留和沒收兩卡車商品，逮捕涉嫌賣假貨五人，多名小販收到罰單和法院傳票，警方指這樣的突擊檢查還會持續，部分小販表示近期不敢擺攤，路人紛紛叫好。市議員黃敏儀稱此次聯合執法行動是一年多宣導的高潮，鼓勵小販遵守法規，感謝此舉讓法拉盛的人行道變得更安全。

警察扣留和沒收無證小販的物品。(讀者提供)

22日中午，市警局聯合市清潔局(DSNY)、市消防局(FDNY)以及市健康與心理衛生局(DOHMH)共同執法，檢查執照和攤位。之前原訂於15日的執法，因為市長辦公室要求額外宣導工作而延遲一周，市府17日宣布4月1日起執法單位由市消費者和工人保護局(DCWP)改為市清潔局(DSNY)，導致不少小販以為還能擺到月底，因此被打得措手不及。

警方指，此次執法開罰單的是市清潔局，市警共扣留和沒收兩卡車商品，逮捕涉嫌賣假貨的五名華人 小販，主要為假名牌包和鞋，將被沒收。如果貨品售賣價值超過1000元，則構成重罪(felony)；其他扣留的物品，只要繳過罰單就可前來領取。市警指，4月1日移交執法單位，不代表當天才執法，以後執法將成為常態，不定期出動。

警察逮捕賣假貨的小販。(讀者提供)

一不願透露姓名的小販表示，剛把東西提到法拉盛圖書館前的路口，就被要求查看執照和身分證件，因為沒有執照，商品被扣留，並收到250到1000元的出庭罰單，「警察 說，要麼東西留下，我把你銬回去，要麼東西扣留，開罰單」。

在火車站旁擺攤的李先生，因為有一般執照沒被罰款，但因攤位鋪得太大被要求收攤，「他們說不能擺在地上」。在場的執法警員稱沒有沒收貨物，給他們一次機會。

執法後，法拉盛火車站下十分乾淨。(記者高雲兒／攝影)

旁邊的小販表示，警察在另一頭逮捕賣假貨的小販時，路人幫她一起收攤，「有很多好心人」。她說，火車站平常擺攤賣食物的小販在執法開始後均立刻收攤。她和其他小販表示，暫時不敢擺攤，「太嚇人了」。

經過的華人有不少表示贊成，一位30年法拉盛居民說近年緬街擺攤越來越離譜，而且東西品質沒保障。還有路人表示早就改管，「都擺多久了現在才管？」