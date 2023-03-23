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保護移民難民 孟昭文3提「新美國人法」

記者高雲兒／紐約報導
國會眾議員孟昭文21日宣布重新提出「新美國人法」。(孟昭文辦公室提供)
國會眾議員孟昭文21日宣布重新提出「新美國人法」。(孟昭文辦公室提供)

國會眾議員孟昭文和國會參議員馬奇(Edward Markey)21日宣布重新提出「新美國人法」(New Deals for New Americans Act)，保護移民群體和難民打破語言及文化障礙，解決就業問題，提供公民入籍援助及相關資源，進一步保護移民利益。

這是孟昭文繼2019、2021年第三次提出該法案，她表示，幫助新美國人成長並融入，就是在投資美國後代，應確保移民制度是安全天堂。馬奇說，移民和難民應有機會在美國充分發展，而不僅是生存。

法案主要內容包括每財政年度接納12.5萬名難民；在白宮行政辦公室設立新美國人辦公室(National Office of New Americans)；制定相關聯邦項目，協助新移民。

提案建議將聯邦公民及移民服務局(USCIS)的公民及融合補助計畫(Citizenship and Integration Grant Program)，撥款增到1億元；同時設立英語課程，助移民和難民清除語言障礙，就業培訓，並推出公民入籍課程及服務，降低入籍申請費用，必須獲國會許可才能增加申請費，針對年長應試者設計公民考試，及免除在美國就讀高中並畢業者的公民考試等，提案也讓新公民自動登記為選民，提高參與投票的積極性。

提案同時向難民提供社會、經濟和公民支持，並修改「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)，不再允許將被視為公共負擔的個人驅逐出境。

移民 就業 孟昭文

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