我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

班森賀連環車禍 華婦喪命

記者顏潔恩／紐約報導
遭殃及的休旅車，側邊全毀。(本報檔案照)
遭殃及的休旅車，側邊全毀。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前發生嚴重連環車禍，導致兩人死亡、五人受傷。肇事駕駛已被捕，遭控過失殺人、無照駕駛。最新消息指，死者中有一人為華裔婦女，據悉是台山人，由於身上沒有證件，警方花了一些時間才聯繫到家人，暫未公布死者信息。

警方指，報住康尼島的49歲男子柯諾普洛夫(Vitaliy Konoplyov)，於20日中午12時45分許，載著另兩名乘客經班森賀；他當時開一輛豐田轎車，沿18大道南向超速行駛，接近64街路口時闖紅燈，先撞上一輛本田休旅車側面，再撞上一輛雪佛蘭休旅車。

班森賀死亡車禍，圖為撞爛的肇事車輛。(本報檔案照)
班森賀死亡車禍，圖為撞爛的肇事車輛。(本報檔案照)

被側面撞擊的本田休旅車失控殃及正在過馬路的60歲華裔婦女，她先後被肇事車輛及本田休旅車撞上，頭部和身體多處受傷，送至瑪摩利醫院後不治；51歲的本田車男駕駛同樣頭部和身體重傷，搶救無效。

因車速太快而失控的豐田轎車往前衝，直到撞上另一輛車，最終撞倒紅綠燈桿才停止；駕駛遭控過失殺人、無證駕駛，警方還在調查車禍原因。

選區包括當地的州眾議員寇頓(William Colton)發聲明譴責肇事駕駛，奪走無辜的生命；事發現場附近的監控錄像顯示，該駕駛在出車禍前的一個路口，已魯莽駕駛，同樣因超速差點撞上一輛卡車。寇頓也對死者、傷者的家屬表示慰問。

事故發生後，現場一片狼籍。(本報檔案照)
事故發生後，現場一片狼籍。(本報檔案照)

本田 休旅 車禍

上一則

法拉盛公寓大火 受災增至20戶

下一則

「詐」彈威脅紐約地方法院 全市警察備戰 挺川反川民眾示威

延伸閱讀

本田「喜美」方向盤會卡住 1年逾百駕駛投訴

本田「喜美」方向盤會卡住 1年逾百駕駛投訴
紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死

紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死
日生在台體驗輕航機 母親面前墜溪罹難…教練曾飛F16

日生在台體驗輕航機 母親面前墜溪罹難…教練曾飛F16
前座安全帶無法綁緊 本田4月中將召回美加50萬輛車

前座安全帶無法綁緊 本田4月中將召回美加50萬輛車
暢銷SUV車「後座不安全」本田、現代被點名

暢銷SUV車「後座不安全」本田、現代被點名

熱門新聞

（取自推特）

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

2023-03-15 15:54
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

2023-03-15 07:51
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

2023-03-17 07:01

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
曼哈頓熱門韓餐廳外賣現「整隻死老鼠」亞女食客提告，餐廳拒認。(取自李尤妮斯IG)

曼哈頓外賣現「整隻死老鼠」食客提告 餐廳：碰瓷熟客

2023-03-16 14:02
知情人士爆料，有人在社群媒體小紅書做黃牛，加價出售吉乃壽司(Yoshino)座位。圖為吉乃餐廳所有者、主廚吉田中。(記者張晨／攝影)

華人在小紅書做黃牛 加價售紐約高端餐廳預定 遭調查

2023-03-18 13:00

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率