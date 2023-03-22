班森賀連環車禍 華婦喪命

遭殃及的休旅車，側邊全毀。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前發生嚴重連環車禍 ，導致兩人死亡、五人受傷。肇事駕駛已被捕，遭控過失殺人、無照駕駛。最新消息指，死者中有一人為華裔婦女，據悉是台山人，由於身上沒有證件，警方花了一些時間才聯繫到家人，暫未公布死者信息。

警方指，報住康尼島的49歲男子柯諾普洛夫(Vitaliy Konoplyov)，於20日中午12時45分許，載著另兩名乘客經班森賀；他當時開一輛豐田轎車，沿18大道南向超速行駛，接近64街路口時闖紅燈，先撞上一輛本田休旅 車側面，再撞上一輛雪佛蘭休旅車。

班森賀死亡車禍，圖為撞爛的肇事車輛。(本報檔案照)

被側面撞擊的本田休旅車失控殃及正在過馬路的60歲華裔婦女，她先後被肇事車輛及本田休旅車撞上，頭部和身體多處受傷，送至瑪摩利醫院後不治；51歲的本田車男駕駛同樣頭部和身體重傷，搶救無效。

因車速太快而失控的豐田轎車往前衝，直到撞上另一輛車，最終撞倒紅綠燈桿才停止；駕駛遭控過失殺人、無證駕駛，警方還在調查車禍原因。