我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠後遺症不理賠 400萬患者扛巨債「沒力氣和保險公司爭」

TikTok備戰聽證 組「親拜登」遊說團 還找數十位網紅助陣

州檢長詹樂霞變裝皇后說兒童故事 引示威衝突

記者和釗宇╱紐約報導
州檢察長詹樂霞19日在曼哈頓格林威治村舉辦變裝皇后兒童故事會活動。(詹樂霞辦公室提供)
州檢察長詹樂霞19日在曼哈頓格林威治村舉辦變裝皇后兒童故事會活動。(詹樂霞辦公室提供)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)和十多名民代19日在曼哈頓格林威治村性少數社區中心舉辦變裝皇后兒童故事會(Drag Story Hour)活動引起爭議，兩派逾百民眾到場示威，大批警察和市議會保全維持秩序，一人被捕。

因話題敏感，紐約多地紛紛因擔心衝突取消類似活動。本次活動舉辦前就引起保守派民眾質疑，批評這種給由變裝性少數群體給兒童講故事的行為，是浪費納稅人的錢；而且，本次活動有多名市議員參加，市議會也不得不提供安保；市議員博徹(Erik Bottcher)表示，只要市議員有受傷的可能性，市議會的安保團隊都會跟隨，因為此前有市議員在該選區贊助此類活動，但遭遇偏見行為，辦公室被破壞。

這次活動是紐約市變裝皇后兒童故事會項目的一部分，該項目自2018年起，每年撥款20萬元；博徹表示，19日的活動約有20多名兒童參加，有家人陪同；除了市議員，曼哈頓區長李文(Mark Levine)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)等也到場支持。

活動引來逾百民眾示威，其中一名戴金色面具的示威者被捕，警方表示此人因為攻擊一名變裝皇后活動支持者而被捕，身分尚未透露；此外，極右組織「驕傲男孩」(Proud Boys)也到場示威，有人看到一輛示警摩托車護送一名該組織的重要成員離開現場。

詹樂霞聲明表示，舉辦此次活動的目的是「譴責仇恨並打擊猖獗的不實信息」，「最近反性少數者的示威、言論有所增加，這讓人感到震驚和失望；但我比任何人都清楚，要在愛與恨、喜悅與怨恨之間做選擇時，紐約人永遠會選擇愛和喜悅。」

曼哈頓 警察 眾議員

上一則

首屆美國時代華人風雲人物評選

下一則

辱罵華裔女記者 市議員馬泰顧問黃華清辭職

延伸閱讀

州市聯手破槍毒團夥 嫌犯被控百罪

州市聯手破槍毒團夥 嫌犯被控百罪
申報賣樓 違法現金短租 紐約布碌崙華人房東挨罰42萬元

申報賣樓 違法現金短租 紐約布碌崙華人房東挨罰42萬元
紐約去年10大消費投訴 零售業最多 租屋居次

紐約去年10大消費投訴 零售業最多 租屋居次
紐約公布2022十大消費者投訴名單

紐約公布2022十大消費者投訴名單
報稅詐騙花樣多 州檢察長提醒破解之道

報稅詐騙花樣多 州檢察長提醒破解之道

熱門新聞

（取自推特）

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

2023-03-15 15:54
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

2023-03-15 07:51
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

2023-03-17 07:01
曼哈頓熱門韓餐廳外賣現「整隻死老鼠」亞女食客提告，餐廳拒認。(取自李尤妮斯IG)

曼哈頓外賣現「整隻死老鼠」食客提告 餐廳：碰瓷熟客

2023-03-16 14:02
皇后區三家銀行一日內發生連環搶劫案。(警方提供)

紐約皇后區花旗、龐塞、皇佳商業3銀行 同一天連環被搶劫

2023-03-14 06:50
32. 圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴「財富密碼」：扛反共大旗 斂財逾10億

2023-03-15 22:26

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面
華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅

華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅