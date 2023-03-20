州檢長詹樂霞變裝皇后說兒童故事 引示威衝突

州檢察長詹樂霞19日在曼哈頓格林威治村舉辦變裝皇后兒童故事會活動。(詹樂霞辦公室提供)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)和十多名民代19日在曼哈頓 格林威治村性少數社區中心舉辦變裝皇后兒童故事會(Drag Story Hour)活動引起爭議，兩派逾百民眾到場示威，大批警察 和市議會保全維持秩序，一人被捕。

因話題敏感，紐約多地紛紛因擔心衝突取消類似活動。本次活動舉辦前就引起保守派民眾質疑，批評這種給由變裝性少數群體給兒童講故事的行為，是浪費納稅人的錢；而且，本次活動有多名市議員參加，市議會也不得不提供安保；市議員博徹(Erik Bottcher)表示，只要市議員有受傷的可能性，市議會的安保團隊都會跟隨，因為此前有市議員在該選區贊助此類活動，但遭遇偏見行為，辦公室被破壞。

這次活動是紐約市變裝皇后兒童故事會項目的一部分，該項目自2018年起，每年撥款20萬元；博徹表示，19日的活動約有20多名兒童參加，有家人陪同；除了市議員，曼哈頓區長李文(Mark Levine)、州眾議員 李榮恩(Grace Lee)等也到場支持。

活動引來逾百民眾示威，其中一名戴金色面具的示威者被捕，警方表示此人因為攻擊一名變裝皇后活動支持者而被捕，身分尚未透露；此外，極右組織「驕傲男孩」(Proud Boys)也到場示威，有人看到一輛示警摩托車護送一名該組織的重要成員離開現場。

詹樂霞聲明表示，舉辦此次活動的目的是「譴責仇恨並打擊猖獗的不實信息」，「最近反性少數者的示威、言論有所增加，這讓人感到震驚和失望；但我比任何人都清楚，要在愛與恨、喜悅與怨恨之間做選擇時，紐約人永遠會選擇愛和喜悅。」