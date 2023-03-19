中國戲劇「狂飆」帶火豬腳麵 華埠麵店：銷量翻番

聚園雲吞麵館用「狂飆」同款做宣傳。(記者劉梓祁／攝影)

中國視頻平台愛奇藝的自製劇「狂飆」在播出後大火，劇中出現的「廣東豬腳麵」，也讓各地觀眾紛紛打卡品嘗；位於曼哈頓華埠 的麵店業者表示，自劇集播出後，店內的豬腳麵就搖身一變成了「打卡熱門」，而餐館也在門口貼上「狂飆同款」的宣傳單張，吸引更多客人。

「狂飆」是一部以刑偵掃黑犯罪為主題的連續劇，由中國導演 徐紀周執導和中國演員張譯、張頌文和李一桐等人主演；故事背景和拍攝場地均設在中國廣東省江門市的開平一帶，由張頌文飾演的高啟強，自小喜愛吃當地豬腳麵，因此豬腳麵在劇中數次出現，不僅成為了承接劇情的重要物品，也成了該劇的象徵性代表之一。

居住在金融區(Financial District)的留學生 何同學表示，由於劇情跌宕刺激，在四天內便追完了全部劇集，對主角常吃的豬腳麵印象深刻，勾起了自己的食慾和探索欲。出生在中國北方的何同學，從未吃過豬腳麵，於是到鄰近的華埠麵店一探究竟。

有不少人和何同學一樣。在社交平台「小紅書」上搜索「紐約豬腳麵」，其中多數都提及「狂飆」，還有網友在文內指是到華埠尋找「同款」；在這些分享的文章中，有不少關於華埠豬腳麵的打卡推薦，包括波記潮州小食、聚園雲吞麵館在內的多家廣東餐館被提及。

聚園雲吞麵館的業者表示，由於劇集的爆紅，近日有不少食客前來打卡，豬腳麵的銷量較以往直接提升一倍多；該業者說，此前只會有老廣東移民會到餐館點豬腳麵，但近日買豬腳麵的，有許多是留學生，到店內拍照打卡嘗鮮。

據傳，廣東豬腳麵最初起源於廣州市區的小巷內，當時人們生活貧困，豬腳是相對便宜的食材，為了增加飽足感，人們將豬腳切成小塊加入到麵條中煮熟，才有豬腳麵。隨著時間的推移，豬腳麵逐漸流傳到了廣東其他地區，成為了一道傳統美食。