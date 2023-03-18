長島大頸華人協會宣傳橫幅 被塗鴉寫仇亞字眼

大頸華人協會已經報警調查此事。(胡黎曼提供)

掛在長島大頸火車站的「大頸華人 協會」中文橫幅，於近日被發現遭人塗鴉，內容涉嫌仇恨亞裔 ，導致華社群情激憤，目前華人協會已經報警，事件正在調查中，也有華人表示應先調查清楚再作反應。

最先發現橫幅被塗鴉的是大頸居民胡黎曼，她說16日晚上有外族裔朋友通知她此事，17日早上出行坐火車的她發現位於大頸火車站天橋下張貼的「大頸華人協會」橫幅上，被人塗鴉寫上「fuck u gooks」。

據了解，「gook」詞是一個「對亞洲人、尤其是東亞人的蔑稱」，胡黎曼認為「這是專門針對我們亞裔的仇恨行為」。

該橫幅約於去年秋天被張貼在該處，至今不過半年多。大頸華人協會董事會對此事深感氣憤，強烈指責始作俑者，並在17日下午發布聲明稱已經報警。

聲明中表示，「這不是一個簡單的破壞行為，這是基於種族主義 對社區居民的攻擊，同時也是對多樣性的容忍、接受和讚揚的攻擊」。聲明同時強調，華人協會不只作為亞裔，也作為大頸居民反對此事，「只有團結一心反對種族主義，大頸才能成為對我們、對孩子來說更好的社區」。

胡黎曼支持報警立案，「有人說沒有攝像頭也差不多、沒有關係，但我們需要對這樣的事件拿出正確的態度」。同樣是大頸居民的羅維宗表示，居住在大頸的亞裔居民相當多，但仇恨行為非常少見，整體來說相對融洽。他支持在進行下一步前，先讓警方詳細調查此事，再做判斷，「會不會只是一個孩子的惡作劇呢？」