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「反仇恨亞裔犯罪」聚時報廣場 悼被害者 籲勿忘過往

記者張晨／紐約報導
44歲的Cecille Lai日前遭到仇亞攻擊，她在集會上發聲。(記者張晨／攝影)
44歲的Cecille Lai日前遭到仇亞攻擊，她在集會上發聲。(記者張晨／攝影)

新冠疫情期間仇恨亞裔犯罪無所不在，如今雖疫情陰影消退，但類似案件仍在發生；為紀念在仇恨亞裔犯罪中失去生命的無辜被害者，並再次警醒公眾，倡導組織、案件親歷者以及民選官員近日在曼哈頓時報廣場高聲疾呼，呼籲勿忘亞裔被殘忍對待的過往。

該活動由「與亞裔站在一起」(Stand With Asians)發起，16日當天分別在紐約和舊金山兩地舉行紀念活動，其中紐約市活動選擇在地標時報廣場舉行；到場與會的國會議員孟昭文先對在造成八死二傷的亞特蘭大水療中心槍擊案中，遇難的亞裔女性默哀，提醒人們即使案件已經過去數年，但卻不能被忘記。

不僅如此，紐約也失去了一個又一個為城市作出貢獻，或懷抱更好生活願景的人，這些人不幸因暴行而喪命；孟昭文也同時緬懷逝者高慧民(Michelle Go)、馬耀泮(Yao Pan Ma)、馬桂英以及李尤娜(Christina Yuna Lee)；「在經歷一次次慘痛過往後，我們比以往任何時候都更有動力為每個人建立更安全的社區。」

她指出，打擊對仇亞犯罪是她在國會的首要任務，並致力於為社區組織創建一個新的撥款計畫，倡導在大華府建立亞裔歷史博物館，以教育為基準消除固化思維。

南亞移民婦女及家庭合作組織Sapna NYC負責人Diya Basu-Sen說，「總有人試圖讓我們覺得我們不屬於這裡。但作為亞裔美國人，我們在這裡的地位不僅僅是靠血汗和眼淚換來的。」

44歲的菲律賓裔Cecille Lai以及兒子Kyle Lai，日前在皇后區歸家途中被罵「醜陋亞裔」，並遭潑水攻擊、毆打頭部導致受傷住院；Cecille Lai表示，許多人認為這類仇恨犯罪已經停止，但只是因為受害者沒有報案，或者當他們試圖報案時被忽視。

「我們不應該一直為自己的長相和身分而害怕。沒有人應該生活在恐懼中，尤其是在紐約。」她還強調，仇恨來自無知，每個人都可以在自我教育中發揮作用。

「這是我們的家，我們屬於這裡，我的兒子屬於這裡，他的後代也屬於這裡，我們都屬於這裡。」Cecille Lai說，亞裔應該像其他人一樣感到安全和受到保護。

亞裔 疫情 教育

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