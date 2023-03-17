紐約客談／昂旺翻版？華警「祝祖國昌盛」遭舉報「親共」

紐約藏族警察 昂旺遭控充當中國代理人，聯邦最後撤訴，記憶尤在。近日又有一名黃姓華警因在曼哈頓春節遊行 活動稱中國為「祖國」，加上在抖音喊話不配合防疫 的西安大媽，被網友指親共親中，要求聯邦調查局(FBI)、市警局等徹查。

事件由海外異議人士發起，繼在網路發酵，網友草擬四個版本投訴信，還在推特上表示，已將相關視頻交美國政府調查。

喊話西安大媽的視頻，是源自中國防疫管控時期的一條熱聞：當時美籍華人姜某對防疫拒不配合，在工作人員面前喊叫，拒絕提供健康碼機測量體溫，最後說「我在美國待了七年，並非平民百姓」。黃警在視頻中表示：「妳說不是平民百姓，妳是刁民百姓，妳說在美國待了七年，我待了超過30年，妳很會報警，來呀，回到美國，找我報警，看我怎麼收拾妳」，網友指該視頻是「惡警威脅美國公民」。

另一有爭議視頻，黃警參加在曼哈頓華埠舉辦的春節大遊行，中國國歌奏起時，他說「聽到祖國國歌，異常激動」，「祝祖國繁榮昌盛」，被網友指「親中親共」且為「紐約市警恥辱」。事件發酵後，網友也紛紛到他的社交平台留言，讓他回去「報效祖國」。

黃警的親友表示，稱呼祖國如同說祖籍國，中國確實是祖國，但不像網路謠傳，他在活動上並沒有「高唱中國國歌」，僅是一名拍攝者。每個人也有言論、觀點自由的權利。他已作好接受警方內部調查的準備。

在美中關係摩擦繼續、昂旺前車之鑑的陰影之下，有時杯弓蛇影也易成為獵巫的佐證，華裔警察的身分此時似乎尤為敏感，甚至人人自危。