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研究：紐約保釋法改革累犯降 重罪再犯增

記者張晨／紐約報導
紐約新保釋法寬鬆，五成重罪犯再次被捕。(記者張晨╱攝影)
紐約新保釋法寬鬆，五成重罪犯再次被捕。(記者張晨╱攝影)

紐約市約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)司法數據合作民間組織，近日新公布的研究顯示，備受爭議的保釋改革措施生效以來，紐約犯有重罪的嫌犯更有可能再次被捕，且達近五成；但若包含輕、重罪，再犯率反而有所下降。

數據顯示，2020年1月1日改革實施後至2022年底的兩年中，因重罪指控被捕者有47%再次被捕，比改革前的44.6%上升；受暴力重罪指控又再次被捕的重罪犯也比之前的14%增至17.3%；被控持有槍枝者也上升3.6%，此前為2.8%。

研究人員調查改革後的1萬5000多起刑事案件，並與2019年的類似案件進行比較。當把重罪和輕罪逮捕都考慮在內時，保釋改革後的再犯率有所下降，兩年中，所有案件被告再次被捕率，從改革前50%下降到43.8%。

這項研究的共同作者、研究員羅帕克(Rene Ropac)說，「取消大多數輕罪和非暴力重罪的保釋可以減少累犯。但沒有發現暴力重罪逮捕和持槍罪犯被再次逮捕的數字減少。」

該研究的另一作者倫佩爾(Michael Rempel)說，報告不是為了回應政治爭議，只是對統計數據的科學分析。研究的結論和對高累犯的討論並不一定矛盾，「並沒有關注總體的再次被捕率，總體而言，他們是警局的常客。」

其他調查結果還包括，無論在保釋改革期間還是之前，有犯罪前科或未決案件的被告，極可能再次被捕。自從保釋改革以來，61.7%有犯罪紀錄的被告再次被捕，相比之下，26.1%被捕者沒有犯罪紀錄；改革之前，62.5%職業罪犯再次被捕，沒有犯罪紀錄者只有37.7%。

對於有未決案件的嫌疑人，68.8%在改革後因新罪名被捕，而沒有者為39.4%；改革前，這兩個數字分別為62.8%和47.7%。

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