紐約4年級數學、閱讀 亞裔退步最多 疫情影響嚴重

教育部統計數據指，紐約州四年級學生數學及閱讀考試成績受疫情影響嚴重。(紐約市教育局)

州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)援引聯邦教育部 統計數據，指出紐約州 4年級學生數學及閱讀考試成績受疫情 影響嚴重，同全美其他45個州相比退步幅度超兩倍，其中以亞裔學生成績下降程度最高，女生比男生成績退步更明顯。

由教育部管理的「國家教育進步評估」(National Assessment of Educational Progress, NAEP)是全美考試權威機構，其測試結果號稱「全國成績單」。同各州自設州考不同，NAEP每兩年對4年級、8年級、12年級進行一次評估測試，也成為全美50州之間，唯一可直接進行橫向比較的成績指標。

紐約州女學生的數學考試成績退步比率是男學生的兩倍。（州主計長辦公室提供） 紐約州的亞裔學生是成績退步最嚴重的群體。（州主計長辦公室提供）

4年級數學 全美降5% 紐約10%

這份最新的NAEP統計數據顯示，2019年至2022年間，紐約州4年級學生的NAEP數學平均分下降10%，全美數學平均分的下降幅度為5%；閱讀平均分下降6%，全美閱讀平均分的下降幅度為3%。整體排名跌至全美第46位，比此前的第40位更為退步。

女學生數學退步率是男學生2倍

報告指出，紐約州的亞裔學生是成績退步最嚴重的群體，數學成績下降了14分；白人、西語裔、非洲裔學生的數學成績也分別下降了8分、6分和3分。

與此同時，紐約州女學生的數學考試成績退步比率是男學生的兩倍；2022年，僅有33%的紐約男學生和23%的紐約女學生可畫分為「精通」(proficient)數學的範疇。

紐約州四年級學生的NAEP成績下降嚴重，八年級學生成績受影響較小。（州主計長辦公室提供）

分析：恐需幾十年才能恢復疫前水平

麥肯錫(McKinsey & Company)教育數據分析部門稱，紐約州是全美受疫情影響最深以及最早的地區，在學生上網課的49周里，他們相當於只學到了19周的教學知識，代表著30周的教學時間被浪費了，損失時間是全美平均水平的兩倍。「我們認為紐約州學生可能需要幾十年的時間，才能恢復到疫情前的學業水平。」

教育部統計數據指，紐約州四年級學生數學及閱讀考試成績受疫情影響嚴重。(紐約市長辦公室)

「疫情造成的教學中斷嚴重影響了紐約州學生的成績。」狄拿玻利表示，尤其是低年級的學生受影響最大，4年級的成績退步幅度遠超全美平均水平，8年級相比就更為穩定，「各學區必須迅速採取行動，充分利用現有資源，幫助學生趕上教學進度。」

報告全文請參考 →https://www.osc.state.ny.us/reports/nations-report-card-underscores-new-yorks-need-academic-recovery。