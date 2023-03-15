紐約客談／華社菁英脫離選民 民代、社區皆有責

州議會公布州長新財年預算的反對案，不出所料，在目前州議會與州府劍拔弩張的情況下，對於保釋制度、特許學校、MTA等幾個華人 最為關心的議題，州議會全部反對；不少華人議論，幾個亞裔和華裔 州議員也不提出異議，甚至成為某些左派議題的吹鼓手，令人失望。

華人民代究竟能不能代表華人社區的利益？從近幾年的趨勢來看，恐怕大部分華人社區經常活躍的菁英份子都會認為，華人民代已經脫離群眾；但這一現象的形成，也並不能夠簡單的歸咎於民代。

華裔民代的當選邏輯，則和其他普通參選人有些不同；他們幾乎無一例外出身於亞裔社區，而這裡選民的普遍情況是，在不了解自己需求、不了解參選人政見的情況下，奉行「華人只選華人」的原則；這也就導致部分華裔民代左傾的道路上越走越遠，因為他們知道，無論如何都會獲得華裔選民的支持，即便他們的主張已經脫離社區需求。

有人認為華裔社區已經開始轉向共和黨，近幾年的選舉的確有此趨勢，畢竟民主黨極左政策太不得人心；但要細究也不盡然，在州長選舉中已經轉向共和黨的布碌崙華社，在州參議員選舉中仍然選擇了民主黨華裔曲怡文，因此這並不能說華裔已經心向共和黨，而是「華人只選華人」仍占優勢。

因此，不光是民代脫離群眾，華社菁英也是脫離群眾的，或者說能量不足，現在還無法動員廣大社區選民從自身利益為出發點投票 ，而不是從族裔出發投票；希望在今年的投票中，社區增強動員能力，讓更多人認識到，華人參選人不一定代表華人的利益。