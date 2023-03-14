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紐約客談／政治正確假多元 能救美國？

記者和釗宇╱紐約報導

市議長近日發表市情咨文，現場不單唱國歌，還唱非洲裔國歌Lift Every Voice and Sing，六名各教宗教領袖上台禱告，儀式約占50分鐘，整個活動兩個多小時才結束；這與疫情前形成鮮明對比：以前國歌只唱一首，禱告一次，市情咨文一小時就能結束。

當然，本屆市議會以史上最進步自居，這種多元化政治正確，在他們看來理當如此；但這種做法是真的多元化？而且就算是真的多元化，也無助於解決當下的問題。

要真多元化，或許就應該把所有左派細分的族裔、教派全都照顧到；例如，只請猶太教和伊斯蘭教，不請漢傳佛教師父和藏傳佛教喇嘛，就是假多元化。

更關鍵的是，美國主流文化，尤其是近年來輿論被白人左派把持以來，所謂的多元化成為和自由民主一樣的政治正確，讓人覺得只有高舉多元化大旗，美國才能繁榮；其實，無論是多元化，還是自由民主，都不是美國繁榮的原因，這種說法是倒果為因。

美國之所以繁榮，首要原因是得天獨厚的地緣環境，讓美國本土極少受到外戰侵擾；其次又有種族不平等，讓美國可以長時間壓榨少數族裔作為低價勞動力，而不是什麼自由民主多元化；如果美國真正堅持多元化的種族平等，又何來印地安人的血淚之路、黑奴的悲慘歷史和排華法案呢？

當然，美國現在可以通過搶推多元化來補歷史欠帳，但假多元化大可不必，不但無助於解決當下的問題，也難因此增強美國的競爭力；應可說只有國力更強，外部無法威脅的情況下，多元和包容才更加可能，而不是反過來。

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