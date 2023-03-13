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百老匯大道改造今夏完成 將增行人廣場、單車道、戶外餐區

記者和釗宇╱紐約報導
市府將啟動新一階段「百老匯願景」街道改造計畫，為麥迪遜廣場到先鋒廣場的百老匯路段新增公共區域。(市府提供)
市府將啟動新一階段「百老匯願景」街道改造計畫，為麥迪遜廣場到先鋒廣場的百老匯路段新增公共區域。(市府提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)和交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)12日宣布，市府將啟動新一階段「百老匯願景」(Broadway Vision)街道改造計畫，將為從麥迪遜廣場(Madison Square)到先鋒廣場(Herald Square)的百老匯路段新增公共區域，包括兩個廣場、共享街道以及雙向單車專用道。

市府將啟動新一階段「百老匯願景」街道改造計畫，為麥迪遜廣場到先鋒廣場的百老匯路段...
市府將啟動新一階段「百老匯願景」街道改造計畫，為麥迪遜廣場到先鋒廣場的百老匯路段新增公共區域。(市府提供)

「百老匯願景」擬重新規畫從聯合廣場(Union Square)到哥倫布圓環(Columbus Circle)的百老匯路段；根據亞當斯在市情咨文提出的願景，第二階段項目預計將投資3億7500萬元，本周就可啟動。

根據規畫，第二階段項目將在25街至26街以及26街至27街的百老匯路段設置兩個新廣場，同時將拓寬人行道，並減少車輛轉彎幅度；交通局將建設雙向單車道以及相關路標和信號燈，增加更多長椅、綠化帶和Citi Bike停放點；該項目還將對路沿重新設計，方便民眾上下車、卸貨，並和社區機構合作，允許餐館在25街至27街間的廣場設戶外用餐場所。

市府表示，項目預計可在今年夏天完成；亞當斯表示，「兩年前，疫情讓曼哈頓中城商業區遭受重創，但也給我們重新規畫公共區域的機會；百老匯願景將付諸實施，從麥迪遜廣場到先鋒廣場的路段將增加新的公共區域，街道也將變得更安全，中城及紐約市已經回歸。」

羅格貴茲表示，通過百老匯願景計畫，交通局正建設一條以路人優先的百老匯，連結聯合廣場和哥倫布圓環，「該項目不僅將減少公眾對車輛的依賴，支持安全、可持續的交通方式，也將提升生活品質、促進經濟發展、保護環境。」

百老匯 亞當斯 紐約市

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