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東百老匯沒落 怡東樓僅少數商戶存活 「都有獨到之處」

記者許君達／紐約報導
怡東商場內的包子店靠著手藝，在不利的環境中尋得一條生存之道。(記者許君達／攝影)
怡東商場內的包子店靠著手藝，在不利的環境中尋得一條生存之道。(記者許君達／攝影)

曼哈頓東百老匯疫情後經濟衰退，日前又出現有團夥在附近鎖定目標暴力劫車，治安堪憂，過去帶動區域經濟的怡東商場，自最大商戶「怡東大酒樓」疫情停業後，愈來愈多店鋪撤出；目前留下來的商戶零星，表示能存活下來的，多少都有些「過人之處」。

怡東商場內的商戶劉文生表示，十多年前該商場鋪位難求，怡東大酒樓則是支撐整個東百老匯經濟最重要的一環；「婚宴和酒席特別多，商場內則是有珠寶店、裁縫店、美容美髮店，直接為赴宴的客人一條龍服務。」

東百老匯面臨著嚴重的人口萎縮困境，導致原有的一些獨特的社區功能也退化。(記者許君...
東百老匯面臨著嚴重的人口萎縮困境，導致原有的一些獨特的社區功能也退化。(記者許君達／攝影)

此外，華人經營的長途巴士和市內直通小巴的車站都在怡東商場周圍，初來乍到的新移民從機場出來的第一站也很可能來到這裡，所以像劉文生這樣經營電話卡以及小食品零售的業者也不愁生意。

隨著人口的流失和華埠社區功能的萎縮，該地區生意愈發難做，而過去支撐經濟的怡東大酒樓，也在疫情間停業，至今大量商戶撤離，商場大半空置；根據紐約市小商業服務局(SBS)最新發布的「華埠商業區需求評估」(CDNA)報告中顯示，東百老匯店面空置率為27%，不僅是華埠社區最高，也遠高於全市76個商改區的平均13%。

目前怡東商場內只剩下零星幾間商戶，包括美髮、裁縫、珠寶、骨董、診所、一間福州餐館，還有幾間對客流量需求較大的零售商家；劉文生透露，現在還留在商場內的商戶都有些「過人之處」，靠批發和回頭客能夠生存，「像樓下的餐館，他們的包子真的好吃，好多外族裔都被吸引來，生意比疫情前還好。」

怡東商場內商戶在疫情後多遷出，東百老匯店面空置率為全華埠最高。(記者許君達／攝影...
怡東商場內商戶在疫情後多遷出，東百老匯店面空置率為全華埠最高。(記者許君達／攝影)

「味中味」福州風味餐館藏在怡東樓地下一層的最深處，疫情後僅出售招牌小籠包、水餃、筍餅、魚丸等幾種食物，老闆和員工除了應付顧客外，幾乎一刻不停地忙著包包子。

該店一名工作人員表示，很多外州的餐館和超市都來大量訂購，每次出貨都是幾十包的量，光是包包子，每天最少能用掉七大袋50磅的麵粉；「味中味」最近開始在TikTok、Instagram和小紅書等社群媒體走紅，吸引各族裔客人嘗鮮。

不過，直線下降的租金顯示經營者對怡東樓的未來難言樂觀；劉文生說，過去商場內一個小鋪面每月租金都要4000至5000元，現在「跟房東講講價，2000多就給了，比外面的那些店都要便宜。」

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