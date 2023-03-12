華埠小巴生意縮水 人口結構改變是主因

華埠小巴生意萎縮，如今發車班次僅有高峰期四分之一。(記者許君達／攝影)

往返於曼哈頓華埠 、布碌崙(布碌崙)8大道和皇后區法拉盛 三大紐約華人聚居區的直達小巴運營20餘年，其便捷、實惠受到歡迎，不過如今前往華埠小巴生意逐漸萎縮，發車班次僅有高峰期四分之一，對此業者表示，疫情 對生意衝擊不大，人口結構改變才是主因。

小巴司機梁師傅專跑華埠和法拉盛路線已近15年，他回憶，該路線的「黃金時期」約在2003年至2006年間，，在小巴停車候客的地威臣街(Division St.)上，當時擠滿了職業介紹所，每天都有很多帶著大小包裹的乘客往來法拉盛和華埠。

從1980年代開始，大量從中國到紐約市的華人，都會先到東百老匯一帶落腳，並尋找工作機會，當時剛興起的法拉盛和8大道工作機會多，初來乍到者語言不通，也不熟悉地鐵，於是催生直達小巴的市場需求。

從2010年代起，新移民減少，而法拉盛和布碌崙華人社區也逐漸成熟，如今搭乘小巴的乘客，約有四分之三都是通勤客，很多都是固定的熟面孔。

一位住在法拉盛的乘客表示，他在華埠上班，坐小巴方便又比地鐵安全；在治安每況愈下的今天，直達小巴雖然還有地鐵無法比擬的優勢，但客源總量也就侷限於此。

小巴司機們表示，生意直線下降是從疫情前的一兩年開始的；司機張師傅說：「反而是疫情救了我們。」因為在疫情衝擊下，很多司機離職，「以前這個路線有60多輛車，現在只剩15輛還在跑，就這麼一塊蛋糕，少了那些人分，我們剩下的也就能吃飽了。」

張師傅說，由於客流所限，法拉盛線的司機每天最多只跑兩個往返，「每輛車20個座，每人4元，就算每趟都能滿載，一天最多收入也就320元。」

然而運營成本愈來愈高，加油、保養、修車都在漲價，張師傅說，最誇張的是保險，「以前一年只要6000多，疫情之後漲到了3萬多。」他表示，現在的收入只能勉強維持生活，不過任何意外都承受不起。