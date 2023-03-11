外包維護電梯頻故障 多在曼哈頓地鐵

地鐵電梯頻故障，外包公司未比MTA更負責。(本報檔案照)

一項最新研究發現，紐約市地鐵站 由外部承包商維護的升降梯和自動扶梯故障頻繁，且修復速度慢，反倒是由大都會運輸署(MTA )自己維護的設備更可靠，其中故障和維修慢的情況，頻繁出現在曼哈頓 多個主要地鐵站，造成乘客不便。

該報告針對今年1月份整個地鐵系統的可達性調查，發現MTA對故障電梯修復服務的速度，比私人公司或其他交通機構快近三倍；市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)辦公室發言人安迪諾(Isaac Andino)表示，這一個月的調查結果令人擔憂，因為隨時全市都至少有30多部電梯和自動手扶梯為故障中。

報告顯示，最常發生故障情形的，包括布萊恩公園(Bryant Park)附近39街和第六大道的電梯、28街6號線地鐵通往下城方向的電梯、44街交第八大道通往時報廣場A、C和E號線站台的電梯；該研究還指出，聯合廣場(Union Square)14街交第四大道由私人公司管理的自動手扶梯也經常壞掉。

據統計，全市地鐵系統總共包括284部自動扶梯和353部電梯，根據MTA，其中50部自動扶梯和56部電梯由第三方管理和維護；而截止目前，在MTA無障礙紀錄庫上標註的21部「暫停服務」的電梯中，有11部是由第三方公司負責維護。

鮑沃斯的研究發現，平均由MTA維護的故障設施在一天半內就能恢復運行，而第三方負責的維修平均需要四天以上。

MTA主席利博(Janno Lieber)也在近日宣布將進行無障礙設施升級，包括在整個地鐵系統安裝29部新電梯，而曼哈頓車站已計畫安裝七部；在17個升級車站中，有八個屬於MTA外包的合作項目。

MTA發言人雷斯尼克(Eugene Resnick)表示，將持續跟進實際維護、維修以及升級，確保設施為乘客服務。