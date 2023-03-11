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關閉逾60年 民代籲重啟LIRR艾姆赫斯特站

記者劉梓祁／紐約報導
孟昭文日前聯合多位民選官員，致信要求重開長島鐵路艾姆赫斯特站。 (孟昭文辦公室提供)
孟昭文日前聯合多位民選官員，致信要求重開長島鐵路艾姆赫斯特站。 (孟昭文辦公室提供)

國會眾議員孟昭文日前聯合皇后區區長理查茲(Donovan Richards)等多位民選官員共同致信大都會運輸署(MTA)，敦促其臨時總裁納珥迪(Catherine Rinaldi)重開長島鐵路(LIRR)艾姆赫斯特(Elmhurst)站，為周邊居民提供更快、更直接的通勤方式。

孟昭文在信中表示，艾姆赫斯特的長島鐵路站於1927年首次開始服務，但之後由於客流量過小，於1985年被關閉並拆除，但艾姆赫斯特的人口至今快速增長，重開車站將為當地居民提供更快的通勤路線，同時也減輕了當地的地鐵和公車的負擔。

理查茲則表示，當局應更重視公共交通的公平性，「藉由重新開放艾姆赫斯特車站，將有助於解決公共交通中持續存在的不平等問題。」

州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)在信中表示，皇后區西部是全國發展最快的地區之一，因此需要更多優質的通勤選擇，其中重新開放艾姆赫斯特站將大幅提升周邊居民的流動性，並為想要觀光此區域的乘客提供了更便利的選擇。

參與連署致信的，還包括州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)、州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)、州參議員艾達博(Joe Addabbo)、州眾議員瑞嘉(Steven Raga)、市議員克里斯南(Shekar Krishnan)等。

大都會運輸署與長島鐵路曾在十年前對重新開放該站的可能性進行調查，報告顯示，重開後在晨間高峰期間，每日將可有1700名乘客，平均則有近3800人流。

長島鐵路 大都會 眾議員

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