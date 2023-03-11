我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大氣河風暴再襲加州 紐森要求總統發布緊急宣告

出現3票反對、8票棄權 李強當選中國新任總理

紐約客談／特許學校受歡迎，大勢所趨？

紐約客談

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)上月提議取消紐約市特許學校配額，引發支持與反對兩派聲音，分別借助研究機構、傳媒平台、廣場示威等方式，從不同角度針對該問題辯論。

論據中有一項從族裔角度，分析特許學校學生的學業表現。這份由特許學校援引市教育局數據庫的統計顯示，在特許學校就讀的非洲裔和西語裔學生，州考成績遠遠高於在傳統公校就讀的同族裔學生。會造成這樣的差異，是學生還是學校問題。

特許學校多年來主要生源為非洲裔和西語裔，其中49%的學生為非洲裔，41%為西語裔，占整體的90%。這些被外界潛意識看作不好好學習、常年「拖後腿」的學生，卻在2018年到2022年的州考中，從三年級到八年級，考生成績遠遠高於傳統公校同族裔的學生，分數甚至也遠高於紐約州的平均成績。

所以家長們對傳統公校愈發不滿，也不是太過挑剔或要求太高。而是同樣作為免費的公校，特許學校愈辦愈好，傳統公校卻每況愈下，值得反思。

這背後其實有考評機制的原因。根據政府規定，特許學校每隔幾年就要憑藉辦學成績，重新申請辦學資格証。簡而言之，特許學校的學生只有「考得好」，學校才能繼續開下去。

在這種情況下，家長們早早就帶著孩子去特許學校報名，導致目前全市特許學校在讀生已達到近15萬人。而隨著傳統公校在疫情期間頻頻爆發的安全隱患、成績退步等問題，讓特許學校更受到家長及學生們歡迎。只是擔心丟掉「飯碗」和「財源」的教師工會，能不能憑藉政治運作扛得過大勢所趨？我們拭目以待。

公校 紐約州 教育局

上一則

改善華埠治安 路口及地鐵站加裝監控

下一則

連搶兩間布碌崙華人網吧 警公布嫌犯照片

延伸閱讀

華人挺紐約市取消特許學校上限 示威：政治滾出教育

華人挺紐約市取消特許學校上限 示威：政治滾出教育
紐約客談／標準化考試 應隨時代改變？

紐約客談／標準化考試 應隨時代改變？
抵制鬆綁特許學校 28學區決議案過關

抵制鬆綁特許學校 28學區決議案過關
劉醇逸反特許學校 收教師工會捐款

劉醇逸反特許學校 收教師工會捐款
公校生進市大學院 近半數需補課才過關

公校生進市大學院 近半數需補課才過關

熱門新聞

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

2023-03-05 09:15
非洲裔男子手提贓物交易。(記者劉梓祁／攝影)

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

2023-03-04 07:54
華人餐廳遭打砸。(影音截圖)

法拉盛華人海鮮店 遭蒙面團夥打砸

2023-03-07 02:28
死者林嘉斌。(林錚提供)

福州父母傷病 生計堪憂…外賣郎被殺 紐約華社伸援

2023-03-08 12:27
8大道華人業主非法出租新建樓房並提供虛假陳述，被罰42萬元。(谷歌街景圖)

申報賣樓 違法現金短租 紐約布碌崙華人房東挨罰42萬元

2023-03-09 12:22
劉雯向姍姍來遲的同學招手，他已不是第一次吃自己做的盒飯。(記者張晨╱攝影)

紐約單親媽煮家常味 滿足離家留學生

2023-03-05 18:55

超人氣

更多 >
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入