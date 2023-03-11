紐約客談／特許學校受歡迎，大勢所趨？

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)上月提議取消紐約市特許學校配額，引發支持與反對兩派聲音，分別借助研究機構、傳媒平台、廣場示威等方式，從不同角度針對該問題辯論。

論據中有一項從族裔角度，分析特許學校學生的學業表現。這份由特許學校援引市教育局 數據庫的統計顯示，在特許學校就讀的非洲裔和西語裔學生，州考成績遠遠高於在傳統公校 就讀的同族裔學生。會造成這樣的差異，是學生還是學校問題。

特許學校多年來主要生源為非洲裔和西語裔，其中49%的學生為非洲裔，41%為西語裔，占整體的90%。這些被外界潛意識看作不好好學習、常年「拖後腿」的學生，卻在2018年到2022年的州考中，從三年級到八年級，考生成績遠遠高於傳統公校同族裔的學生，分數甚至也遠高於紐約州的平均成績。

所以家長們對傳統公校愈發不滿，也不是太過挑剔或要求太高。而是同樣作為免費的公校，特許學校愈辦愈好，傳統公校卻每況愈下，值得反思。

這背後其實有考評機制的原因。根據政府規定，特許學校每隔幾年就要憑藉辦學成績，重新申請辦學資格証。簡而言之，特許學校的學生只有「考得好」，學校才能繼續開下去。

在這種情況下，家長們早早就帶著孩子去特許學校報名，導致目前全市特許學校在讀生已達到近15萬人。而隨著傳統公校在疫情期間頻頻爆發的安全隱患、成績退步等問題，讓特許學校更受到家長及學生們歡迎。只是擔心丟掉「飯碗」和「財源」的教師工會，能不能憑藉政治運作扛得過大勢所趨？我們拭目以待。