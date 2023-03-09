紐約市地鐵公廁 5/2增開12站 包含法拉盛

大都會運輸署宣布地鐵公廁開放的第二階段計畫。(本報檔案照)

大都會運輸署(MTA)8日宣布，紐約市 12個地鐵站 的24處公廁將於5月2日重新向公眾開放。重新開放這24個公廁在新冠疫情期間關閉地鐵公廁後，現在分階段重新開放的第二波。這些公廁將於每天早7時至晚7時開放，中午12時至下午1時關閉一小時進行清潔。

這12個地鐵站，主要包括7號線的法拉盛緬街站(Flushing–Main St)；7/N/W線的皇后區廣場站(Queensboro Plaza)；D/F/N/Q線的康尼島-史迪威大道站(Coney Island–Stillwell Av)；D/N/R線的亞特蘭大大道-巴克萊中心站(Atlantic Av–Barclays Center)和36街站(36 St)；以及4/5/6線的布碌崙大橋-市政廳站(Atlantic Av – Barclays Center)等。查詢完整名單：https://bit.ly/3J04CBP。

紐約市捷運 局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)說，因地鐵公廁開放第一階段取得積極反饋，捷運局決定實施第二階段計畫。這種分階段的方法能夠制定計畫，保持車站和公廁清潔。

市捷運局於1月9日重新開放九座地鐵站的公廁，並跟蹤公廁使用情況，以及清潔和安全問題。根據安裝的「沖水計數器」，男廁的沖水次數是女廁的三倍，男廁沖水次數超過2萬7000次，而女廁沖水只有8400次。自公廁重新開放以來，沒有出現重大安全問題，沒有顧客或員工的清潔投訴，也沒有衛生間必須關閉才能維護和修理。