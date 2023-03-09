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全美最差 加州道路近半狀況不佳

生活難…法拉盛攤販盼合法 商家促整頓

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛火車站的人行道因擺攤密集十分擁擠。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛火車站的人行道因擺攤密集十分擁擠。(記者高雲兒／攝影)

市議員黃敏儀8日在法拉盛火車站前呼籲市府加強對無證攤販執法。對此，攤販表示生活不易，希望能合法擺攤；商家則說早該整治，因擺攤不衛生、不安全，也不公平；路人有同情者，也有人不滿。

一女攤販說疫情前在診所工作，因診所關閉，到街頭擺攤，「很多人都是這樣，這是生活費來源」。跌打醫生賴先生，稱之前在華埠開跌打診所20多年，後到法拉盛開店，疫期診所倒閉，找工作無門，才來擺攤。「我會說英文，可是69歲了，誰要請我啊？」，他拿出參加社安隊活動的照片，表示自己十分守法，擺攤屬迫不得已。

Steven認為市府執法不一，「疫情的前兩年完全不管，現在擺攤的人多，又開始管？」他說過去一年即使偶有執法，也是今天來明天不來。但一些攤販過分，占滿人行道。他希望政府能核發更多執照，或在不太偏遠處設集市，集中小販。

根據市府規定，所有攤販必須在人行道留出至少12呎寬的空間，法拉盛火車站旁擺攤的人行道顯然不足12呎；也規定攤位距建築物出入口須20呎，但不少攤販直接擺在商家門前。

新一洲洋參店員說，疫期很多人在門前擺攤，「讓他走還吵架」，也有人在門前賣一元口罩，嚴重影響生意，「我們也賣口罩，交租金有人工有繳稅，口罩是合格口罩，他們什麼都沒有」。她多次曾經報警，但「警察說不管。」

法拉盛商改區行政主任余鈿崧表示，此次請願包含兩層執法：人行道不得有攤販；另2018年通過的法案，在法拉盛市中心，即使有許可證，也不可擺攤，退伍軍人許可證除外。他補充，之前允許超市門口延伸部分擺水果攤，前提是在三呎內，「若嚴格執法，以後應該也不允許了。」

行人對此反應不一。張聰說，他理解這些擺攤的人尤其老人都是為了討生活，「現在就讓他們暫時擺一會兒，等到他們找到工作或者申請到補貼就好了」。嶽小姐則表示家中老人很愛光顧攤販，她總擔心商品質量，且認為本就擁擠的緬街，因為這些攤販雪上加霜。

直接擺攤在新一洲洋參門口的攤販。(記者高雲兒／攝影)
直接擺攤在新一洲洋參門口的攤販。(記者高雲兒／攝影)
緬街人行道滿是攤販，商家、行人抱怨。(記者高雲兒／攝影)
緬街人行道滿是攤販，商家、行人抱怨。(記者高雲兒／攝影)
之前超市門口允許擺水果攤，前提是在3英尺以內，余鈿崧稱若之後嚴格執法也將禁止。(...
之前超市門口允許擺水果攤，前提是在3英尺以內，余鈿崧稱若之後嚴格執法也將禁止。(記者高雲兒／攝影)
同是攤販，有小販表示一些攤販幾乎佔滿人行道。(記者高雲兒／攝影)
同是攤販，有小販表示一些攤販幾乎佔滿人行道。(記者高雲兒／攝影)

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