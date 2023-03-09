宣導無效 議員籲緬街禁擺攤

黃敏儀(發言者)呼籲市府以及警局強力執行禁止擺攤的法規。(記者鄭怡嫣／攝影)

針對疫後法拉盛 緬街愈演愈烈且整治無果的無證擺攤，市議員黃敏儀8日在街頭收集簽名，表示僅通過教育 宣導改善現況，已證明效果甚微，督促市府以及警方強力執行緬街禁止擺攤的法規。

自前市長白思豪(Bill de Blasio)將街頭執法權，由市警局轉移到市消費者和工人保護局(DCWP)以來，緬街的無證擺攤大量增加。市消保局的工作以教育為主，無沒收街頭小販商品之權，且僅街販拒絕停止非法活動才能開具傳票。市警理論上每周一次配合市消保局執法，雖可收繳商品，但往往約三日後，街販們即可在警局領回商品。無懲戒的政策使街販與當局大打游擊戰，執法翌日又重回街頭。

黃敏儀8日承認，上任一年多來，嘗試各種辦法，效果甚微，宣導守法顯然行不通。2018年，市議會通過前市議員顧雅明提出的相關法案，規定街販在法拉盛大學點大道東至友聯街，北至北方大道，南至三福大道的市區範圍內禁止擺攤，黃敏儀呼籲市府及警局強力執行該法。

黃敏儀指，緬街不只無證擺攤問題，另有更多非法活動，街頭扒竊案增加，賣假貨、活海鮮、毒品等非法活動也在緬街上演，無證擺攤對需要支付租金 及稅的商家也不公平。

支持強力執法的法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧表示，法拉盛緬街交羅斯福大道的路口，為全市第三繁忙的十字路口，人流眾多，攤販給行人帶來嚴重的安全問題。附近小商家也表示，商品不僅放在人行道邊上，還放在馬路中間，許多人不願再光顧法拉盛，就是因為街道太亂與不安全。

當日，黃敏儀辦公室也在緬街街頭徵求民眾連署，督促市府執行禁止擺攤法規，收集後的簽名，將遞交市消保局及警局陳情。民眾可至網站https://www.change.org/p/petition-to-enforce-street-vending-regulations簽署。