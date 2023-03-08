華埠工地坍塌1死3傷 涉多項違規

事故現場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 曼哈頓華埠 7日發生建築工地倒塌事故，四人送醫，其中一人不治，樓宇局(DOB)指，該工地曾有多項安全違規及勒令停工紀錄。此次是今年首起建築施工死亡事故，涉事拆除承包商是RJB Contracting Carting公司。市長當日至現場視察，強調市府將全面調查。

華埠建築工地發生坍塌事故，消防隊緊急救援。(記者劉梓祁／攝影)

工地位於華埠拉菲逸街(Lafayette St.)126號，警方及消防局下午1時左右獲知事故，立即封路救援。市長亞當斯 (Eric Adams)、代理樓宇局局長維倫奇科(Kazimir Vilenchik)及市消防局總監霍金斯(John Hodgens)到場勘查。霍金斯表示，主因為一棟拆除中的三層建築後牆倒塌，周圍四名建築工人，一人被掩埋，兩人摔倒在倒塌廢墟上，另一人被波及受傷。消防員迅速找到被埋傷員，徒手和使用簡易工具清除瓦礫救出，但於表維醫院搶救無效。

市長亞當斯到場勘查。(記者劉梓祁／攝影)

維倫奇科表示，該工地今年2月6日有五起安全違規，包含地面承重過載，有50公噸木材被放在工地一樓，及開始拆除前沒有清除危險材料和裝置、未按照拆除計畫施工等。根據資料，樓宇局在2月7日發出部分停工令，三天後撤回，因承包商糾正五項違規，且樓宇局現場檢查後認為可安全進行。樓宇局的跟進報告指，此次事故並非上個月發現的違規行為造成，目前針對上述五項違規的聽證會定於4月13日舉行。

門外停工通知。(記者劉梓祁／攝影)

樓宇局資料顯示，針對此建築的三層全面拆除許可在2021年12月發出，核發拆除許可後，該工地被查出七次違規施工和收到六起投訴。