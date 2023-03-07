蒙面搶案頻發 亞當斯籲進店摘口罩 華人商戶為難
治安惡化、蒙面搶案、竊案高發，已成紐約市的頑疾。市長亞當斯(Eric Adams)近日走訪法拉盛遭劫珠寶店時，建議商家要求顧客先脫下口罩再進入店內，使監控攝像機拍下顧客全貌，以便日後發生案件時保留更多破案線索。亞當斯6日接受媒體訪問時，再度提出該呼籲。華人商家多對此表達贊同，但也表示，執行起來有難度。
亞當斯呼籲，不要允許人們不摘掉口罩或面罩就進入商店，等他們進店後，如果願意可以再重新戴好。「那些蒙面的人，通常根本不是害怕病毒，而是怕犯罪被警察逮捕。」此前，紐約市剛發生了多起搶案，嫌犯身著防疫用的全身防護服持槍搶劫食品雜貨店，並殺死一名亞裔員工，而由於監控影像難以識別其身分特徵，破案難度大增。
針對市長的呼籲，華埠恆生珠寶金行經理馮啟勁表示，想法很好，但不能只停留在「呼籲」的層面上，「需要成為法律，商家才好執行。」他介紹，店舖在入口處裝了監控攝像機，每個門口的客人的面部都要被攝像機拍過，才會打開門鎖准許入內，然而戴口罩使這個功能大打折扣，現在市長的呼籲是正確的。可是，疫情期間的「口罩令」具有強制性，尚且還會引起不少爭端，現在的「除罩令」缺乏強制性，如果因為不願摘口罩而不讓人進店，一定會被投訴。更麻煩的是，「這裡各族裔的遊客很多，習慣不一，華人普遍愛戴口罩，但華人進店，就算不摘口罩，我們也不太擔心。可是我們不能『看臉』提要求，那樣有可能被以『歧視』的名義投訴。」
紐約的強制口罩令去年9月結束後，至今仍有不少亞裔居民選擇繼續戴口罩。曼哈頓華埠多數店門外，要求顧客進店戴口罩的標示尚未撤去，而市長的最新呼籲又帶來了180度的大轉折。零售業者Mary表示，以前要求進店戴口罩，「有些人態度還算誠懇，有些人根本不理，三天兩頭要吵架。」現在疫情緩解，終於輕鬆了一段時間，卻又要開始為了口罩費口舌。她也不認為僅要求摘口罩能起到多大作用。店內早就有監控攝像機，但由於涉案金額小，小偷小摸者即使被拍到臉，警察也很少幫上忙，「就算把影像拿到警局去，也常只收到一張報案單就沒了下文。」
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