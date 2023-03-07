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爭取亞太裔歷史課普及 維權團體動員

記者張心／紐約報導
劉醇逸表示，更多人應知道「亞裔是美國人，同時也是人，暴力會造成嚴重傷害」。(取自直播)
劉醇逸表示，更多人應知道「亞裔是美國人，同時也是人，暴力會造成嚴重傷害」。(取自直播)

亞裔美國兒童和家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families)近日舉辦動員大會，呼籲更多亞裔一同爭取亞太裔歷史文化課程在紐約州公校全面普及；州參議員劉醇逸、州眾議員李榮恩(Grace Lee)也加入聲援，透露推行該提案通過不容易，希望更多組織和民眾支持。

李榮恩表示，將重新在州眾議會推動曾提出的配套提案A7260A。(取自直播)
李榮恩表示，將重新在州眾議會推動曾提出的配套提案A7260A。(取自直播)

劉醇逸表示，去年他在州參議會提案S6359A，要求全州所有學校設亞太裔歷史文化課程，讓全州學生都能對亞裔社區有更多了解，「目前看來法案通過不易，需要團結，盡快變成強制性的立法。」他指出，仇亞犯罪為亞裔社區帶來災難，應以普及相關課程，讓更多人知道「亞裔是美國人，同時也是人，暴力會造成嚴重傷害」。

亞裔美國兒童和家庭聯盟指出，學生有非常多以非洲裔為主角、講述非洲裔歷史的書籍，在...
亞裔美國兒童和家庭聯盟指出，學生有非常多以非洲裔為主角、講述非洲裔歷史的書籍，在公校的閱覽室可以選擇，但是相關的亞裔素材卻幾乎沒有。（取自直播）

李榮恩表示，將重新在眾議會推動曾提出的配套提案A7260A，「需要提醒亞裔對美國和對世界的貢獻，因為亞太裔歷史文化課程不僅是教育孩子，也是教育所有人。」

動員會呼籲支持州參議會和眾議會的相關提案。（取自直播）
動員會呼籲支持州參議會和眾議會的相關提案。（取自直播）

亞裔美國兒童和家庭聯盟代表泰帕(Kulsoom Tapal)指出，根據該組織調研，紐約州公校的閱覽室，有非常多以非洲裔為主角、講述非洲裔歷史的書籍，但相關的亞裔書籍卻幾乎沒有，「接下來會開始行動，從媒體宣傳、社區活動、政治參與等，爭取亞太裔歷史課程在紐約州普及。」

亞裔美國兒童和家庭聯盟呼籲更多感興趣的民眾加入，並會每兩周在周四舉行一次動員會。...
亞裔美國兒童和家庭聯盟呼籲更多感興趣的民眾加入，並會每兩周在周四舉行一次動員會。（取自直播）

該組織呼籲更多感興趣的民眾加入，並每兩周在周四舉行一次動員會；可填寫相關申請表：https://bit.ly/3mw16aM。

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