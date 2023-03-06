我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

被罵「醜陋亞裔」 皇后區2男女遭攻擊受傷 3嫌犯案後逃逸

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區發生仇亞攻擊案件，圖為涉案三嫌。(市警局提供)
皇后區發生仇亞攻擊案件，圖為涉案三嫌。(市警局提供)

影音：

(市警局提供)

皇后區近日再次發生針對亞裔仇恨犯罪事件，兩名亞裔走在路上時，被三名嫌犯潑水、攻擊頭部，並辱罵「醜陋的亞裔」(Ugly Asian)，導致二人頭部受傷，目前仇恨犯罪特別小組已經介入調查，市警局也於4日晚發布嫌犯作案照片及視頻，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局報告，2日(周四)下午2時30分左右，一名44歲女性與一名24歲男性並肩走在皇后區傑克森高地(Jackson Heights)Junction Blvd.38-10號前，一名與他們素不相識的女子坐在一輛白色Acura休旅車內，對44歲女性大聲辱罵，說「醜陋的亞裔」等言論，並繼續向她潑水。

該名女子與車上的另兩名男子下車，揮拳攻擊兩人頭部，之後開車沿羅斯福大道向西逃跑。受害人頭部受傷，被送往當地醫院接受治療。

市警局統計顯示，在2022年，紐約市仇恨犯罪共計607起，共逮捕嫌犯295次，針對反亞仇恨的案件在全市共有83起，逮捕嫌犯67次。

警方表示，截至5日，仇恨犯罪特別小組(Hate Crimes Task Force)仍在調查此案，三嫌在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

亞裔 仇恨犯罪 皇后區

上一則

法拉盛35歲華裔外賣郎 康州遭射殺

下一則

舉芝市長敗選為例 亞當斯：打擊犯罪政策正確

延伸閱讀

被喊「醜陋的亞裔」紐約2亞裔遭潑水辱罵攻擊 市警通緝3嫌

被喊「醜陋的亞裔」紐約2亞裔遭潑水辱罵攻擊 市警通緝3嫌
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
皇后區地稅說明會 助民眾申請減免

皇后區地稅說明會 助民眾申請減免
曼哈頓市府公園站 五旬男子無故遭人鐵棒擊頭

曼哈頓市府公園站 五旬男子無故遭人鐵棒擊頭
耗時近6年…法拉盛、貝賽防洪升級竣工

耗時近6年…法拉盛、貝賽防洪升級竣工

熱門新聞

圖為紐約哥倫比亞大學校園。美聯社

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

2023-02-27 07:46
一名身穿防護服的嫌犯十天內，在全市接連持槍搶劫。(市警提供)

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

2023-03-05 09:15
紐約市將於3日傍晚下班時間出現降雪，恐對通勤造成影響。圖為紐約降雪資料照。(記者顏嘉瑩／攝影)

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

2023-03-03 07:47
案發的建築。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散

2023-03-01 15:14
非洲裔男子手提贓物交易。(記者劉梓祁／攝影)

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

2023-03-04 07:54
天氣預報顯示，紐約市27日晚間將遭遇大雪，預計將導致道路積雪，行車不便。（紐約市長辦公室提供）

紐約市將遇大雪 換邊停車暫停 MTA籲民眾搭乘公共交通

2023-02-27 16:45

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力