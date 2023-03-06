舉芝市長敗選為例 亞當斯：打擊犯罪政策正確

亞當斯表示，芝加哥市長萊特福特競選連任失敗對全美敲響警鐘，也說明紐約市專注打擊犯罪政策正確。(本報檔案照)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)5日受訪時表示，日前芝加哥 市長萊特福特(Lori Lightfoot)競選連任失敗對全美敲響警鐘，也說明紐約市專注打擊犯罪政策正確；此外，前市警總局局長凱利(Ray Kelly)表示，市府用納稅人的錢與2020年反警示威分子和解是「可恥的」。

萊特福特在芝加哥市長黨內初選得票率只排第三位，僅執政四年，是近40年來唯一無法連任的市長；亞當斯接受CNN訪問時被問到，芝城治安敗壞，這對紐約市是否是個警訊，他表示，「我認為這對全美都是警訊；我一直討論公共安全議題，不只是選舉時；我親自到犯罪現場，了解市民心聲；這確實說明美國需要安全。」

他表示，紐約、芝加哥和其他城市，公共安全是經濟發展前提。被問到專注打擊犯罪是否給共和黨更多把柄，抨擊民主黨治下犯罪太多，亞當斯表示，「我要聆聽美國人和紐約人的想法，民調已經很清楚，紐約市民感到不安全；忽略公眾意見是別人的事，我搭地鐵、掃街，每天和工薪階層交流，他們對公共安全感到擔憂。」

亞當斯表示，芝加哥市長萊特福特競選連任失敗對全美敲響警鐘，也說明紐約市專注打擊犯罪政策正確。(市長辦公室提供)

亞當斯還表示，雖然近期紐約市槍案和凶殺案下降，「紐約市仍有很多累犯，約2000人一直反覆被捕後釋放；如果不把他們清除出社區，就會繼續傷害無辜的人。」

市府賠償示威者 前警總局長怒批「可恥」

此外，市府此前同意支付600萬元和解金，賠償給2020年反警示威中遭警察執法的示威者，每人可拿到超過2萬元；曾兩度擔任市警總局局長的凱利表示，市府同意和解的行為是「可恥的」，「他們總想著和解，為何不考慮繼續打官司，只針對其中一些人？原告律師已經吃定，市府只能對這些極端團體出錢和解，律師就能拿到一大筆錢。」

凱利表示，市府當時面對的是無政府狀態，「示威者試圖讓紐約市陷入混亂，連續多日發生暴力示威；這個案子，示威者兩晚違反宵禁，警方被迫採取激烈手段並逮捕示威者，而逮捕之後，並未拘禁。」