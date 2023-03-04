華埠搶案、劫車增 珠寶搶案引民憂

五分局中華公所月度警民會。(記者張晨／攝影)

曼哈頓轄區市警五分局本周在紐約中華公所舉辦月度警民會，就顯著增長的罪案和聯動預防罪案舉措向社區匯報；局長陳韜表示，因法拉盛 珠寶店劫案引發了不少民眾的擔憂，呼籲店主無需過分恐慌，可聯繫分局預防犯罪小組的成員，他們將就沒家店的具體情況給出建議。

市警數據顯示，在過去28天，華埠 轄區接獲的搶劫報案共有17起，比去年同期的四起，增長了325%；機動車竊盜案共發生四起，比去年同期的一起，增長了300%，東百老匯近日深夜發生了多起暴力劫車案，其中一華人 受害者，另一則為印度裔電召車司機。

鑑於皇后區法拉盛上周發生華人經營的高級珠寶店遭團夥砸店搶劫，陳韜表示，「不同地區會有不同擔憂」，而華埠尚未有類似現象發生；而即便發生，也通常是嫌犯進店抄起台面上陳列的商品就跑，很少有組織有預謀，因為嫌犯在計畫逃跑路線時堅尼路的交通很難保證其順利逃逸。

陳韜提醒業者，如有相關擔憂，可聯繫五分局預防犯罪警員到店協調，他們會協助店家安裝警報器、攝像頭，並給出合理化建議包括，如何安全陳列貨架等。

最後，由於羅斯福公園的銷贓增多，並與喜士打街(Hester St.)交口處的孫逸仙初中相連，不少學生下課後會在公園裡活動；對此，陳韜表示將會增加第五分局的青年協調官(YCO)到公園巡視。