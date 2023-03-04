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競標開發康尼島賭場 擬蓋在「旋風過山車」旁

記者顏潔恩／紐約報導
開發商釋出首個康尼島賭場效果圖「The Coney」。(開發商提供)
開發商釋出首個康尼島賭場效果圖「The Coney」。(開發商提供)

紐約州博彩委員會(Gaming Commission)將核發在紐約下州(downstate)增三座賭場的營運執照，位於布碌崙(布魯克林)的康尼島也是選址之一；競標開發康尼島賭場的開發商近日公布效果圖，初步命名為「The Coney」，計畫將賭場打造在著名的「旋風過山車」(Cyclone)旁邊。

據競標開發賭場的Thor Equities公司的計畫，將投入30億元打造集賭場、室內水上樂園、酒店、博物館一身的綜合旅遊景點，目前打算合作開發的公司包括 Saratoga Casino Holdings、The Chickasaw Nation以及運動和娛樂產業公司Legends。

項目發言人Eric Koch表示，康尼島相較紐約市、甚至布碌崙其他地區的發展較為落後，擁有更高貧困率、失業率、以及無保險醫療的人口比例；「The Coney」的建立將重振康尼島的經濟，製造全年的工作機會，並為紐約市帶來世界級的娛樂。

康尼島屬於依賴夏季旅客的季節性娛樂場所，多年來當地商家總抱怨冬季時間太長，支持者表示，若拿下賭場執照，將帶來全年開放的娛樂設施，對社區帶來積極影響。

面對這個項目，共和黨籍的布魯克斯尼(Alec Brook-Krasny)認為有條件便會支持；可同為共和黨的市議員李凱健(Ari Kagan)則反對到底，覺得要以大西洋城為例，借鑑其給住宅區帶來的負面影響，毒品、賣淫、犯罪、心理健康問題、自殺、憂鬱症、家庭破裂等恐怕接踵而來，且也不保證賭場一定會雇用本地人。

州賭場選址委員會(Gaming Facility Location Board)預計下半年選出中標者。

康尼島 布碌崙 紐約市

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