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鋰電池頻釀災 紐約市議會通過5法案嚴管

記者和釗宇／紐約報導
電單車、電動摩托車等鋰電池充電、保管不當，曾多次於紐約華社引發嚴重火警。(本報檔案照)
電單車、電動摩托車等鋰電池充電、保管不當，曾多次於紐約華社引發嚴重火警。(本報檔案照)

紐約市去年以來電單車鋰電池起火事故頻發，市議會2日舉行全體會議通過法案包，將加強電單車鋰電池監管，禁止低品質及二手鋰電池的銷售和組裝，對公眾加強宣傳；並提案設二手鋰電池回購項目，助外賣郎以低價或免費取得符合安全標準的新電池。

市議會2日舉行全體會議通過法案包，將加強電單車鋰電池監管，禁止低品質及二手鋰電池...
市議會2日舉行全體會議通過法案包，將加強電單車鋰電池監管，禁止低品質及二手鋰電池的銷售和組裝。(記者和釗宇／攝影)

州議會2020年將電單車合法化，電單車和電動滑板車近兩年在紐約市加速普及，但也帶來安全隱患；根據市消防局數據，2019年相關起火事故造成13人受傷，2021年增至79人；去年，全市有約220起火災因鋰電池引起，六人死亡、147人受傷，今年就已發生超過20起鋰電池引起的火災。

市議員高步邇提案獲通過，將禁止組裝和銷售二手鋰電池。（記者和釗宇 / 攝影）
市議員高步邇提案獲通過，將禁止組裝和銷售二手鋰電池。（記者和釗宇 / 攝影）

為減少相關隱患，市議會2日通過五項加強電單車鋰電池監管法案；市議員高步邇(Gale Brewer)的法案要求禁止組裝和銷售二手鋰電池，她的另一項法案要求市消防局與市府消費者和工人保護局(DCWP)合作安全宣傳；市議員費力茲(Oswald Feliz)的法案禁止銷售未被廣泛認可的檢測實驗室認證的鋰電池，罰款可達1000元。

市議會2日舉行全體會議通過法案包，將加強電單車鋰電池監管，禁止資質不足及二手鋰電...
市議會2日舉行全體會議通過法案包，將加強電單車鋰電池監管，禁止資質不足及二手鋰電池的銷售和組裝。（記者和釗宇 / 攝影）

市議員霍登(Robert Holden)的法案要求市消防局每年對電單車鋰電池事故做分析報告和安全改進措施，並評估新型電單車監管法律；市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)的法案要求市消費者和工人保護局，為外賣郎和第三方送餐平台制定電單車鋰電池安全使用指南。

市議會2日舉行全體會議通過法案包，將加強電單車鋰電池監管，禁止資質不足及二手鋰電...
市議會2日舉行全體會議通過法案包，將加強電單車鋰電池監管，禁止資質不足及二手鋰電池的銷售和組裝。（記者和釗宇 / 攝影）

外賣郎維權團體Workers Justice Project執行總監瓜爾帕(Ligia Guallpa)表示，儘管這些法案的方向大體正確，但並未提出向安全電池過渡的計畫，外賣郎也需要更多充電設施、安全宣傳，及提供免費更換安全電池的平台。

對此，市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)2日提案，擬設立二手鋰電池回購項目，幫助外賣郎以低價或免費取得符合安全標準的新電池，並要求餐館為外賣郎提供充電時放置電池的防火容器。

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