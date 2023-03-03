遭華埠危樓波及 鄰店停業 租客：月租3500元 維護卻草率
曼哈頓華埠勿街(Mott St.)111號一棟六層商住樓宇3月1日下午發生部分牆體墜落事故，樓內居民在當晚已被安置臨時酒店；2日事發路段雖開放，但市樓宇局已將附近人行道圍住，張貼全面清空令，臨近多家商鋪暫停營業，受影響均為華人業主。樓宇局表示，勿街111號唯一有效的施工許可證與電線工程有關，正調查該棟建築的紀錄。
該樓居民布萊恩特(Rachel Bryant)是首先報告事故的人，她當時意發現窗框和外牆間出現一道「巨大縫隙」，外牆磚、消防逃生梯皆搖搖欲墜。她打電話至消防局，而消防局將情況反映給樓宇局；十多間公寓的住戶被告知，必須打包離開至少兩到三天。
樓宇局已對該建築發出全面清空令，據了解，紅十字會向九間公寓單位中的15人提供援助，其他人則暫與親友同住，所幸未有人員受傷。
2日現場，樓宇局的工作人員仍在作業，建築旁街道用木板圍住；附近的眼鏡行、減肥中心、珠寶店落下捲門，暫停營業。
一名不願透露姓名的華裔租客表示，與男友合租其中一單位，二人在家上班，當時未知曉發生何事便被緊急趕出家門，他們非常憤怒；「該棟樓的租金平均3500元左右，最近還在有人看房租房，不料大樓維護工作如此草率。」二人已至親戚家居住，「但這給住戶都帶來很大的不便」；樓宇局檢查員表示，還好及時趕到，如果外牆真的倒塌在人行道上，後果不堪設想。
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