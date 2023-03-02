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不當鎮壓示威300人 紐約市警每人賠2萬元和解

記者張晨／紐約報導
2020年佛洛伊德遭暴力執法致死事件，引發反警示威浪潮，歹徒常趁機打砸搶，人心惶惶。圖為紐約市警逮捕示威者。(歐新社)
2020年佛洛伊德遭暴力執法致死事件，引發反警示威浪潮，歹徒常趁機打砸搶，人心惶惶。圖為紐約市警逮捕示威者。(歐新社)

紐約市議會公共安全委員會3月1日舉行公聽會，就市警執法備受爭議的戰略反應小組(Strategic Response Group)存廢問題聽證；該部門被指控使用過激手段對付示威和抗議者。同日，市府與集體訴訟的原告達成一項擬議的和解，同意向2020年布朗士一場「黑人的命也是命」抗議活動中，遭警棍和胡椒噴霧襲擊的300多人，每人賠償2萬1000元，原告律師指此金額創紀錄。

這項原定於12月舉行的聽證會已兩次推遲，當天市警以「訴訟正在進行」為由缺席；監督機構及警政改革倡導者稱，該小組成員缺乏應對示威的培訓，反而使衝突升級，平民投訴審查委員會(Civilian Complaint Review Board, CCRB)也接到數百起投訴，其中不少都和該小組有關。

自2011年「占領華爾街運動」(Occupy Wall Street)發生以來，市警先後成立戰略反應小組和緊急命令反應小組(Critical Response Command)，應對大型社會安全事件。

聽證會上多名公共、民事訴訟律師表示，小組的任務一開始就將抗議與恐怖主義混為一談。七年後，小組不但有更多預算、裝備，而且職責和撥款去向「幾乎沒有透明度可言」；受到檢舉的警員也「以某種形式調離，但其實只是平移或者擔任更高職位」，小組已成市警最危險部門，應立即解散。

市獨立預算辦公室稱，該小組2015年作為反恐的調性成立，原應有350名成員；截至去年秋天，已有501名警員被分配到這個有6830萬元預算的團隊。

聽證會證詞多強調該小組「遊走在灰色地帶，職責經常變化」，包括應對抗議、遊行和其他重大社會事件；還會因槍擊、銀行搶劫、失蹤人口案件和「其他重大事件」這一籠統類別被召集。

市警發言人稱，小組對「應對混亂、壓制暴力犯罪和控制人群聚集」等方面「訓練有素」；去年11月，市警宣布增派該小組進駐全市「問題社區」打擊暴力犯罪，其中布朗士增援最多，皇后區法拉盛109分局及毗鄰曼哈頓華埠的西村六分局也列其中。

提起集體訴訟的原告律師弗里克(Alison Frick)表示，上述賠償和解協議仍需得到法官批准，據信是美國有史以來對警察暴力受害者的最大一筆人均賠償。

市警戰略反應小組執法引爭議，市議會公聽。(記者張晨╱攝影)
市警戰略反應小組執法引爭議，市議會公聽。(記者張晨╱攝影)

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