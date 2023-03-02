藏警昂旺：有信心重歸警局 擬提告政府

藏警昂旺表示有信心重歸紐約警局，正與律師考慮如何提告政府。(視頻截圖)

紐約藏族市警昂旺 (Baimadajie Angwang)1日與律師卡門(John Carman)接受中文媒體採訪。昂旺說，聯邦檢方撤銷對他的起訴，讓他重獲自由，他喜歡警察 工作，也有信心重返警界。他還表示，雖已洗淨冤屈，但為了不讓其他華人遭受類似不公，正在與律師商議，考慮如何提告政府。

昂旺說，他被逮捕監禁，完全是對華裔 的歧視造成，如果自己不是華裔，就不會發生這種事，不會有六個月的監禁和長達兩年半的艱難處境。他堅信自己無辜，因此，當政府試圖說服他，讓他承認「錯誤陳述」罪，換取撤銷其他罪名時，被他拒絕。

原在皇后區貝賽當警察的昂旺說，他喜歡這個職業，幫助周圍的華人，包括幫助不諳英語的新移民，非常希望能重返警察崗位。律師說，他樂觀昂旺重返警界的，現在的問題是以什麼方式。

昂旺說，他只是一個普通人，這兩年半的不公正對待對他造成傷害，也影響家人，更重要的是，他不希望看到更多無辜華人遭受迫害，為此，他準備提告政府。目前，律師正做準備工作，看以什麼罪名告政府。

昂旺始終沒有被起訴間諜罪，卡門說，沒有間諜會用私人手機通風報信，昂旺傳遞的也不是敏感信息，政府始終沒有能說服人的證據，也是最後撤訴的主因。昂旺的冤案，是美中關係緊張，美國舉行總統選舉的背景下形成，反映政治因素和對華裔的不當對待。華裔社區今後還會出現類似案子，更多人被懷疑充當外國代理人或間諜。他建議不要讓執法部門有理由懷疑，遇到麻煩，也不要隨便發聲明，接受採訪，以免授人以柄。

卡門說，昂旺一案暴露美國刑事司法內在問題，但聯邦檢方最後撤訴，也說明司法部門能及時承認錯誤。