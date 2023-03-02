紐約客談／納稅人出錢和解 市府當心反警再起

市議會1日舉行聽證會，討論市警總局戰略反應小組(Strategic Response Group)的存廢問題，令人咋舌的是，市警直接選擇缺席；而同一天爆出新聞，因為戰略反應小組在2020年反警示威中舉措失當，市府需要給每位被不當鎮壓的示威者賠償2萬多元，讓納稅人蒙受損失。

回溯過去三年，其實2020年弗洛伊德 事件後的反警示威，是三年來治安惡化的源頭；自那以後，左派權勢熏天，政府不得不採取限制警察 的作法，從此治安一路惡化，民眾怨聲載道。

如今犯罪形勢未明顯，反警已經不得人心，確保市警局經費，也已經成為除左派之外的大多數民眾的共識；但在此形勢大好之際，市警局的操作令人不安，恐怕又會落左派反警口實。

一方面，雖然市議會被左派把持，本次公聽會本來就是跟市警過不去，但市警無論如何也不應缺席應對；畢竟，市議會代表選民，市警不出席就難免讓人覺得漠視選民，找人出席應付一下並不難。

而且，市府最後選擇與示威者和解，也恐怕會給民眾浪費納稅人資金的觀感；2020年執法期間，時任市長和市警局長已經為戰略反應小組的執法做出辯護，認為執法是適當的；現在選擇和解，還要花費600多萬，就易讓人覺得市警當時的執法本身就是錯的，而且市府花納稅人的錢和解，撤資警局順理成章。

最關鍵的是，戰略反應小組並非白璧無瑕，小組在2015年成立時原本應該有350名成員，但現在已有501人，預算 高達6830萬元；如此一來，如果市府和市警局應對不當，左派就可能掀起新一波撤資警局的浪潮。