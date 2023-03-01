紐約市交通局提議遮蓋BQE 減少環境危害

給BQE加蓋子，建綠地後的效果圖。(市交通局提供)

市交通局(DOT)1日公布了有關遮蓋布碌崙 (布魯克林)-皇后區高速公路(BQE)布碌崙高地(Brooklyn Heights)路段的三個概念性計畫，這三個方案都將新設計的BQE遮蓋起來，以減少對環境的危害。

交通局提出的這三個建議都給BQE布碌崙高地路段加個蓋子，從上方的布碌崙高地走廊到下方水邊的布碌崙大橋公園，都改造成公園式綠地，供市民休閒遊玩用。

這些設計是根據社區不斷提供的意見制定。BQE中心段的居民一直希望減少BQE帶來的大量空氣和噪音污染，擁有優美的公共空間，安全的自行車道和步行道，以及可以放鬆身心的休閒地。交通局還表示，他們會繼續完善這幾個概念性計畫，力圖提供令人滿意的BQE長期解決方案。

所有這三種設計都可以與高速公路的三車道或兩車道計畫相配合，但重建後的高速公路的車道數量需要進一步研究，在2023年秋季的環境審查後再做決定。

BQE是紐約交通最繁忙的交通幹線之一，每天通行15萬輛汽車和1萬5000輛卡車。BQE中心段，也就是布碌崙高地的三層懸臂梁(triple cantilever)公路年久失修。紐約市 政府對BQE中心段負責，紐約州 政府負責BQE的其他路段。