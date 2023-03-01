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紐約珠寶搶劫頻發 商家可令脫口罩

記者鄭怡嫣／紐約報導
案發珠寶店外張貼嫌犯照片。(記者鄭怡嫣／攝影)
案發珠寶店外張貼嫌犯照片。(記者鄭怡嫣／攝影)

針對近日在法拉盛市區發生的百萬珠寶搶劫案，市警局2月28日在案發地點召開記者會，說明案情最新進展，表示今年全市已有11起珠寶店搶案，僅該起案件為歹徒冒充亞馬遜送貨員犯案。疫情至今，用口罩遮面的劫案在全市猖獗，呼籲商家提高警覺，客人進門前可令其脫下口罩，有助辨認歹徒身分。

市警總探長西格(James Essig)表示，22日下午發生在法拉盛39大道珠寶店的搶案，經清點華人店主的損失金額在110萬元左右。案發前一小時，四名男嫌乘一輛黑色奔馳汽車到現場，兩人在車內把風，兩人下車，其中一人進入車庫，取走亞馬遜的快遞盒交給身穿亞馬遜工裝的同夥，兩人按珠寶店門鈴，將包裹放在門口，假裝離開，並在店員取貨時撞門衝入，攻擊店員行搶。警方正調查涉案車輛，也將長期追蹤失竊珠寶下落。

市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)表示，不認為嫌犯是亞馬遜員工，制服僅為搶劫之用。截至28日，全市已有11起珠寶店劫案，僅該起案件為冒充送貨員。疫情前，商家會將戴口罩者拒之門外，但如今許多客人戴口罩、帽子、手套進入，警方呼籲客人進門前可要求摘下口罩，便於錄像，進門後可再戴上口罩。

犯罪預防科科長帕索羅(Spiro Papavlasopoulo)表示，警方對商家提供免費安全檢查，訓練有素的警員上門評估，並建議安裝監控攝像頭的種類、角度以及位置等，也建議商家在前門安裝對講機。

儘管法拉盛109分局已在市中心增派巡邏警力，但因該起搶案及長期的高犯罪率，商家人心惶惶。羅斯福大道芳珠寶店員陳先生表示，夜間營業時間已縮短。店內安裝數個攝像頭，前門平時也上鎖，客人來時，須在門前摘下口罩。緬街一家開放式首飾店業者吳女士則表示，竊案「天天都有」，商家面對搶劫無助，也怕劫匪「報復」，「我們還是要命的」。

有需要市警上門安全檢查的商家，可聯絡轄區分局或電郵：[email protected]

紐約市警局28日舉辦記者會，呼籲商家提高警戒。(記者鄭怡嫣/攝影)
紐約市警局28日舉辦記者會，呼籲商家提高警戒。(記者鄭怡嫣/攝影)
紐約市警局舉辦記者會，呼籲商家提高警覺。(記者鄭怡嫣／攝影)
紐約市警局舉辦記者會，呼籲商家提高警覺。(記者鄭怡嫣／攝影)
在法拉盛另一家珠寶店，警方在其門口也貼示百萬珠寶案的通緝令，引起商家警戒。(記者...
在法拉盛另一家珠寶店，警方在其門口也貼示百萬珠寶案的通緝令，引起商家警戒。(記者鄭怡嫣/攝影)

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