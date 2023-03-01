紐約客談／鬆綁大麻嚴控菸 爭議難解

新年願景，州長霍楚 明確提出擴大控菸。在已經禁售調味電子菸菸液的情況下，計畫再把有香味的傳統菸草製品列入禁售範圍，同時還要繼續增加菸稅。菸草業者紛紛叫苦的同時，持照的大麻 銷售店陸續熱鬧開張，形成強烈對比。

老實說，兩者都可算是良政。已有不少研究證實，大麻只要在合理的範圍內使用，對人體的損害並不比充滿尼古丁、焦油、一氧化碳的捲菸更大，而其成癮性也並不高，傳統上將大麻與其他高烈性毒品 歸為一類並不公平。大麻的除罪化及在嚴格監管之下的合法化，都是一種糾正歷史偏差的進步做法。另一方面，「吸菸有害健康」的觀念經過幾十年的宣傳，早已深入人心，對菸草銷售設置門檻，不管效果能不能達到預期，至少也是種「政治正確」。

一個逐漸放鬆、一個日趨嚴格，目前看來都是正確方向。但有對比就有傷害。單獨的控菸政策理應不會引起很大爭議，只是相較大麻解禁的狂歡就有點刺眼，菸友心理落差加倍放大。這種觀感上的不公平，只能留給政府向公眾解釋和安撫。

成癮性嗜好品，無論是菸、酒，從古至今無數政府嘗試過限制，然而這是在與人的本能對抗，最終結果無一例外都是失敗。遠的不說，美國在不到100年前也有禁酒運動，結果如何？禁令本身成了靶子，被離不開酒的民眾違抗得樂此不疲，不僅肥了黑市、坑了合法商人，還讓法律和規則這種本應具備高度權威的東西尊嚴掃地。所以，紐約民眾自然也可以發問：控菸的法令一大堆，能起到多少作用？政府立了法，如何保證執行？