交通公平與通勤稅 紐約城郊居民對立

公共運輸便利與增稅公平性，引市區、郊區居民爭議。(MTA)

長島鐵路 27日在大中央車站啟動全面服務，日運力提升41%，每年運營耗資2億元，通勤維權組織表示，這項投資主要惠及的是郊區居民，呼籲州府增加對紐約市 公共交通投資；但郊區州議員則反對州府增稅補貼大都會運輸署(MTA )的計畫。

根據MTA數據，長島鐵路在大中央車站全面通車，今年運營成本將超過2億元，2026年預計將達到2億3900萬元，而這項工程造價本身已經超過110億元。乘客聯盟(Riders Alliance表示，州府應同時增加紐約市公共交通投資，才能確保對紐約市通勤客的公平。通勤維權組織呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)，在新財年預算中再為MTA增加3億元預算，MTA應用於增加地鐵班次，保證每六分鐘一班。

MTA過去一年以來多次警告，若州議會無法為MTA找到新的經費來源，填補疫情以來客流量大幅下滑導致的預算虧空，將不得不削減服務；霍楚此前在預算案中提出，擬通過調漲工資稅中的大都會區域通勤稅(Metropolitan Commuter Transportation Mobility Tax)和新賭場牌照費用給MTA注資，也要求紐約市府每年為MTA撥款5億元，但市長亞當斯(Eric Adams)尚未同意。

霍楚增稅的計畫遭到長島、上州等郊區州議員反對，多名州議員此前聯合致信，呼籲霍楚放棄該計畫，指郊區乘客的稅負已很繁重，也不能得到如同城市裡的公共交通服務水準；在紐約市外，MTA並不運營地鐵，僅提供少量的公車，乘客搭MTA去市裡上班，而不是赴郊區工作，因此增稅的大部分資金，無法惠及郊區，對他們加稅不公平，加稅範圍不應超過全市五大區。