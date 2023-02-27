亞當斯訪慈濟眼科車 支持義診低收入社區及庇護客

亞當斯社區走訪慈濟眼科車義診服務。(慈濟提供)

慈濟基金會紐約分會26日在布碌崙(布魯克林)市警社區中心(NYPD Community Center)舉辦眼科車義診服務，市長亞當斯 (Eric Adams)出席，表示支持為低收入 社區及庇護 客提供義診服務。

慈濟介紹，在紐約有兩輛眼科醫療車，一個月二至三次，至有需要的學校及社區義診，提供全面視力檢查、驗光和配眼鏡等一站式的免費服務，民眾從檢查至配完眼鏡，僅需兩小時左右。去年10月下旬，慈濟也與市教育局簽署合作備忘錄，為更多學童提供服務。今年夏天，慈濟還會新增一輛牙科診療車，車內配兩張診療椅及相關儀器，定點為有需要的社區提供免費牙科服務。

市長亞當斯出席此次義診活動，並參觀體驗慈濟的眼科車服務。他表示，紐約市目前有從南美湧入的數萬名庇護客，除食物衣物外也亟需醫療資源，支持相關組織為低收入社區及庇護客提供義診服務，他將聯絡副市長，與慈濟協商，共同協調接洽並幫助有需要的庇護客。