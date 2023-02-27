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BQE拓寬惹議 紐約市府或延後環評

記者顏潔恩、胡聲橋／紐約報導
交通維權團體「交通替代」(Transportation Alternatives)25日舉辦徒步活動。(記者顏潔恩/攝影)
交通維權團體「交通替代」(Transportation Alternatives)25日舉辦徒步活動。(記者顏潔恩/攝影)

市府計畫大修常年破損的布碌崙皇后區高速公路(BQE)，並在此次修建案中廣納沿線居民的意見；交通維權團體「交通替代」(Transportation Alternatives)25日舉辦徒步活動，以居民的角度提供建議。市府也宣布，將重新考慮原先沿布碌崙高地(Brooklyn Heights)濱水區拓寬為雙向六車道計畫，但工程將因此耗時更長，原訂春季進行的環境評估或延至秋季。

去年12月，市府提案包含可能將該處拓寬為六線道。市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)近日改口表示將關注居民健康，盡可能減縮道路。居民及民選官員呼籲BQE保持瘦身。指拓寬不能緩解交通阻塞，反而產生更多車流。因廢氣汙染，社區已經有較高的哮喘和肺部疾病發病率，應將環境影響考慮在內。

紐約州府控制長達12哩的BQE大部分，市府控制桑德斯街(Sands St.)和亞特蘭大大道(Atlantic Ave.)間1.4哩「中心段」，包括年久失修的三層懸臂梁(triple cantilever)公路。市長亞當斯(Eric Adams)去年宣布公眾參與重新設計改善BQE，而不僅是紐約市控制的「中心段」。但如果沒有州府支持，紐約市不能在州府有控制權的路段施工。州交通廳表示，沒有計畫重新設計BQE。

市府原計畫於3月舉辦最後一輪研討會，並在春季提交方案，申請聯邦資金。布碌崙包括國會議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)和高德曼(Dan Goldman)，州參議員、州眾議員和市議員近日發函交通部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，強調BQE中心段應該保持雙向四車道。

該三層懸臂梁路段之前縮減到雙向四車道，以延長使用壽命，專家當時警告該結構到2025年將變得不安全。但居民不滿，對於途經貨車的測重開罰，也始終未實施。布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)表示，政府不能只關注BQE某個區域，特別是刻意分化布碌崙北區和南區利益。

布碌崙 紐約市 亞當斯

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