網約車罷工 同行不同調 機場接客如常 出車者被罵「丟臉」

罷工司機於26日中午在拉瓜地亞機場附近抗議。(記者高雲兒／攝影)

紐約市計程車司機聯盟(New York Taxi Workers Alliance)工會旗下網約車 司機26日在拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)附近罷工 抗議，在路口勸經過的網約車參與，但罷工未致機場接客混亂；華人 司機稱網約車雖高薪吸引越來越多華人，但仍應依物價上調司機工資。

拉瓜地亞機場工作人員稱現場接客的車輛並未見減少，一切正常。(記者高雲兒／攝影)

聯盟此前稱工會旗下網約車26日中午開始，拒絕拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)送客及接客12小時，還將封鎖其他車輛通行，以抗議法官喊停網約車司機漲最低時薪訴訟。當天下午，機場三個航廈叫車並無明顯混亂，也未見封鎖。在C航廈外，黃色、綠色計程車、黑車以及網約車仍排起長龍，等待客人上下車。

學生George Dong稱剛叫優步(Uber)，一分鐘車就到了。另兩名華人乘客則說等車約七、八分鐘。現場工作人員稱一切正常。華人電召車公司也指未見生意有明顯變化。

數十名抗議司機在拉瓜地亞路(LaGuardia Rd)和94街的路口，舉牌要求漲薪，高喊「司機的力量，工會的力量」、「沒司機就沒Uber」，勸經過的司機一起罷工，對仍然工作者喊「真丟臉」。

法拉盛一Uber司機稱，身為「App打工人正義聯盟」(Justice for App Workers)一員，曾參加前次抗議。他說1到3月是出租車淡季，「開十幾個小時才100多元」。他開Uber五年，指因平台派單不固定，司機收入也不穩，還常被惡意投訴導致白跑一趟。Uber幾乎在紐約市一家獨大，物價飛漲，卻未讓利司機，五年間調價屈指可數，最近一次是去年將等待時間從每分鐘6毛漲到6毛3。

一直與「App打工人正義聯盟」聯合維護華人司機權利，陳熠表示，此次罷工人數不多主因多數司機考慮生計，「多上一天班，就多賺幾百塊」，許多華人疫期轉行開網約車都是為養家，「餐館開不下去、工作選擇也不多」，負擔很重，但誰都不想看到罷工，希望能和政府討論。

聯盟聲明稱，「罷工是為贏回漲薪計畫，從優步和Lyft贏得尊重和公平。」此次為第三次，抗議法官喊停網約車司機漲工資計畫。去年11月，市計程車及禮車管理局(TLC)通過方案，計畫為網約車司機每分鐘工資增7.8%，原訂12月19日生效；網約車平台每月支出將增加2100萬至2300萬元，乘客費用將增10%。但優步隨後提訴，指漲幅度過大，曼哈頓法官下令，暫停新規實施，要求TLC提出明確計算方式。