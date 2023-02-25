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紐約客談／城郊市容交通 須更多關注

紐約客談

市交通局終於下決心全面修整布碌崙(布魯克林)的新越卓大道(New Utrecht Ave)了。按照設計，新越卓大道的面貌將大大改觀，將從一條路面殘破不堪，交通擁擠，事故頻發的交通幹道變成一條整潔有序，安全設施完備的道路。這是南布碌崙居民期盼了多年的願望。

因為地理原因，南布碌崙實際上處於紐約市周邊地區，是容易被忽視的部分。正因為如此，市議員紀思庭說，新越卓大道這種處於失修狀況的交通幹道，是不可能出現在曼哈頓的。幸運的是，新越卓大道終於迎來了改頭換面的時候。

不過，南布碌崙像新越卓大道這種狀況的道路也還有不少，比如Stillwell大道和McDonald大道，都是位於地鐵高架橋下方的道路，道路狀況都不佳，需要全面修復，只是交通流量不如新越卓大道，所以更容易被忽視。

還有一些市容不整的地方，比如戴克海灘公園西側的第七大道和南邊的Poly PI，經常可以看到違規停靠拖斗載重大卡車，居民對此抱怨不斷。在Stillwell大道兩側，經常可以看到各種垃圾和廢棄物，是居民的眼中釘。南布碌崙的一些體育設施也亟需修復，比如位於Bay 8th街的網球場已經失修多年，基本無法使用，一些足球場也是長滿了野草。

紐約不光有曼哈頓，還有布碌崙、布朗士區、史島和皇后區，只有各個區的邊邊角角都得到照顧，紐約市才能更上一層樓。只能共同繁榮，我們居住的紐約這個世界之都才能名副其實。這不僅需要城市的整體規畫和改造，也需要當地民選官員的付出和努力。

布碌崙 紐約市 曼哈頓

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