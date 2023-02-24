電單車頻釀致死火災 華埠電車公司遭突擊檢查

和勝單車公司內正有150個鋰電池被放置在木質貨架上充電。(市消防局提供)

近日由於電單車導致的火災甚至致死案頻發，且不少華人 經營店鋪牽涉其中，當局表示，作為少數族裔重要的謀生工具，電單車的鋰電池缺乏監管，有的產品並非來自經認證甚至合法渠道，質量堪憂，很有可能引起安全隱患；為此，在市府召開安保簡報會的前一日，市消防局突擊檢查了位於曼哈頓華埠 的一家華人經營單車店，當時店內正有150個鋰電池被放置在木質貨架上充電。

23日，市消防局火災調查員(FDNY Fire Marshal)來到了位於布隆街(Broome St.)286號的「和勝單車公司」，當局表示，現場有超過150個鋰電池和電單車在同時充電，且有一家人居住在此，「這屬於非法行為，而這樣的居住條件對生命造成了威脅。」

目前該地已因違反消防條例被整頓，24日的市府安全簡報會上，消防局局長卡瓦那(Laura Kavanagh)表示，這樣的突擊檢查工作在今後會不斷推進，且進一步加強對公眾消防安全意識的宣導，做到雙管齊下。

而就在18日，布碌崙 (布魯克林)戴克高地一間華人電單車店凌晨發生大火，火勢延燒兩小時被撲滅，店內超過100輛電單車、電動摩托車等受到不同程度的燒毀；當局將調查著眼於電池起火，而店主稱是樓內電線老化所致，該案仍在調查中。