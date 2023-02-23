又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

一群少年在J線列車上奔跑，而此時的列車正駛於高架橋之上。(視頻截圖)

曼哈頓一名15歲少年日前因在地鐵 列車車廂上尋求刺激衝浪而落軌遭輾身亡，從2021年開始，紐約市車頂衝浪人數逐年增長，2022年更呈現了超300%的井噴式上升；大都會運輸署(MTA )及市府將這歸咎於社交媒體對青少年的影響，呼籲聯邦政府政府應提出辦法並予以管制。

根據MTA最新數據顯示，在列車行駛中在車頂、車廂之間穿梭的人數從2020年的199人飆升至2022年的928人，增長了366%。

20日晚，15歲的少年納扎里奧(Zachery Nazario)乘坐列車穿越威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)時爬上車頂，在回頭看向女伴時未留意橫樑而遭撞擊跌落車底，再被列車碾壓，當場死亡。

網掀熱潮 死亡事件頻傳

去年已經有兩起地鐵衝浪案件造成兩名同歲的青年死亡和重傷，其中連結法拉盛的地鐵七號線和穿越橫河大橋的列車線路，因能看到或拍攝到天際線與河景最為熱門；此前網路掀起的冒險運動熱潮使得許多人上傳此類視頻以吸睛獲讚，而「地鐵跑酷」 (Subway Surfers)也作為一款手機遊戲深受青少年喜愛。

市警交通局長肯珀(Michael Kemper)在21日的MTA董事會上表示，地鐵系統不是遊樂場，衝浪行為不僅違法，而且非常魯莽；這樣的行為不僅可使人喪命，也是對親眷的不負責。

MTA主席：社媒引仿效

MTA主席利博(Janno Lieber)表示，社交媒體上出現了針對衝浪運動的「熱潮」，未成年人爭相上傳衝浪視頻，且互相模效，該行為正以「病毒式傳播」；MTA此前曾就含有地鐵魯莽行為的視頻與社交媒體公司進行過「接洽」，但並未有任何進展。

市長亞當斯(Eric Adams)表示政府應該實施限制，加以內容規範，預防此類問題的發生；「社交媒體上流傳的某些內容比毒品更容易上癮，未成年人心智不全，爭相複製。」他說，聯邦一級也應該儘快出面干預，成立某種形式的委員會來分析社交媒體的負面影響。

亞當斯說，市府也在計畫發起一場關於預防地鐵衝浪行為的宣導活動。