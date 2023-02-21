紐約市4成公校生去年長期缺課 亞裔缺席率最低

數據顯示，全市有35萬公校學生去年長期缺課，占全市公校學生數的40%。(市長辦公室提供)

數據顯示，全市有多達35萬公校 學生去年長期缺課，占全市公校生數量40%，長期缺課率創逾20年新高，意味著新冠疫情 造成的課業落後雪上加霜；從各族裔看，非洲裔和西語裔學生長期缺課率最高，亞裔最低。

根據市長辦公室報告，如果一學年中缺課率達10%，就可被認定為「長期缺課」；絕大部分長期缺課的是沒有穩定住所或英語能力不佳的學生，以及特教學生，低收入家庭子女缺課率更高，達45%。

去年共35萬2919名公校生長期缺課，缺課率達40.2%，為20多年來新高；相比之下，疫情前長期缺課率只有25%，而且逐年下降。

布朗士區公校生長期缺課率達五成以上，其次是曼哈頓和布碌崙(布魯克林)；在曼哈頓哈林區，長期缺課的公校生占近六成；非洲裔和西語裔學生缺課率近五成，白人學生為30%，亞裔最低，為23%。同時，中高收入家庭的公校生子女出勤率也下降，長期缺課的中高收入家庭子女比疫情前增近2萬5000人。

學生缺課的原因包括跟不上課程、與同學老師關係不佳、焦慮、疾病等，還有青少年不得不外出打工或者承擔照護弟妹的責任；另外，全市有數千公校生的監護人染疫去世，是全美水平的近兩倍。

大部分長期缺課的是低年級和高年級學生；其中，12年級學生的長期缺課率近56%，學前班到一年級學生在疫情前未建立按時到校的習慣，長期缺課率也高於全市平均。

疫情期間英語水平不佳的學生長期缺課率為41%，相比疫情前的28%大幅增加；移民兒童維權組織負責人恩伯格(Rita Rodriguez-Engberg)表示，「導致學生缺課的原因很多，其中之一是對於跟不上課程感到焦慮和無助，英語水平不佳的學生在疫情期間沒能得到應有的資源，因此他們返回學校後很難跟上。」

市教育局 表示，預計長期缺課率將在今年下降，希望到30%左右；市教育局發言人萊爾(Jenna Lyle)表示，正集中精力解決長期缺課率偏高的問題，這一問題因為疫情加劇。目前，市教育局已鼓勵學校嚴格考勤，並為學生提供補課和個性化交流的機會。