我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

紐約市4成公校生去年長期缺課 亞裔缺席率最低

記者和釗宇╱紐約報導
數據顯示，全市有35萬公校學生去年長期缺課，占全市公校學生數的40%。(市長辦公室提供)
數據顯示，全市有35萬公校學生去年長期缺課，占全市公校學生數的40%。(市長辦公室提供)

數據顯示，全市有多達35萬公校學生去年長期缺課，占全市公校生數量40%，長期缺課率創逾20年新高，意味著新冠疫情造成的課業落後雪上加霜；從各族裔看，非洲裔和西語裔學生長期缺課率最高，亞裔最低。

根據市長辦公室報告，如果一學年中缺課率達10%，就可被認定為「長期缺課」；絕大部分長期缺課的是沒有穩定住所或英語能力不佳的學生，以及特教學生，低收入家庭子女缺課率更高，達45%。

去年共35萬2919名公校生長期缺課，缺課率達40.2%，為20多年來新高；相比之下，疫情前長期缺課率只有25%，而且逐年下降。

布朗士區公校生長期缺課率達五成以上，其次是曼哈頓和布碌崙(布魯克林)；在曼哈頓哈林區，長期缺課的公校生占近六成；非洲裔和西語裔學生缺課率近五成，白人學生為30%，亞裔最低，為23%。同時，中高收入家庭的公校生子女出勤率也下降，長期缺課的中高收入家庭子女比疫情前增近2萬5000人。

學生缺課的原因包括跟不上課程、與同學老師關係不佳、焦慮、疾病等，還有青少年不得不外出打工或者承擔照護弟妹的責任；另外，全市有數千公校生的監護人染疫去世，是全美水平的近兩倍。

大部分長期缺課的是低年級和高年級學生；其中，12年級學生的長期缺課率近56%，學前班到一年級學生在疫情前未建立按時到校的習慣，長期缺課率也高於全市平均。

疫情期間英語水平不佳的學生長期缺課率為41%，相比疫情前的28%大幅增加；移民兒童維權組織負責人恩伯格(Rita Rodriguez-Engberg)表示，「導致學生缺課的原因很多，其中之一是對於跟不上課程感到焦慮和無助，英語水平不佳的學生在疫情期間沒能得到應有的資源，因此他們返回學校後很難跟上。」

教育局表示，預計長期缺課率將在今年下降，希望到30%左右；市教育局發言人萊爾(Jenna Lyle)表示，正集中精力解決長期缺課率偏高的問題，這一問題因為疫情加劇。目前，市教育局已鼓勵學校嚴格考勤，並為學生提供補課和個性化交流的機會。

疫情 公校 教育局

上一則

布碌崙貨車撞人案 社區追悼葉宜捷

延伸閱讀

布碌崙第20學區明年增3校 緩解擁擠

布碌崙第20學區明年增3校 緩解擁擠
綽號「哥吉拉」 紐約市展望公園湖畔捕獲1.2公尺長鱷魚

綽號「哥吉拉」 紐約市展望公園湖畔捕獲1.2公尺長鱷魚
紐約市租金飆漲破紀錄 多地房租破4000

紐約市租金飆漲破紀錄 多地房租破4000
紐約市公校生4成長期缺課 逾20年最糟 亞裔缺課率最低

紐約市公校生4成長期缺課 逾20年最糟 亞裔缺課率最低
加強校安 紐約2000公校將加裝智能鎖、監視器等

加強校安 紐約2000公校將加裝智能鎖、監視器等

熱門新聞

（取自NY Actions推特）

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

2023-02-13 15:24
駕車撞人案死者葉宜傑(右一)是華裔單親父親，帶三個孩子。(死者親屬提供)

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

2023-02-14 19:32
管理員代收的美金、人民幣明細。(本報檔案照)

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

2023-02-19 07:55
蛋價近期波動，華人見特價立刻下手。(記者高雲兒／攝影)

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

2023-02-20 12:27
大批亞裔被困甘迺迪機場一號航廈。(記者高雲兒／攝影)

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

2023-02-18 13:33

紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃

2023-02-15 06:56

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半