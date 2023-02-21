戶外餐棚政策亂 華人商家兩難

華埠多數戶外餐棚冬天處於閒置狀態。(記者許君達／攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)近日任命華裔劉雅婷擔任市府公共區域長(Chief Public Realm Officer)，負責規畫公共場所，並協調各部門管理，上任後首個任務包括找到戶外用餐區項目永久化的方式。市議長歐德思(Adrienne Adams)近日也表示，議會將「很快」通過拖延已久的有關永久性戶外用餐設施的法案。相關話題再引關注。

疫情期間為照顧餐飲業者營收 而開放臨時設置的戶外餐棚，成為一個尾大不掉的市政問題，市長亞當斯曾提議可將這些臨時設施永久化，之後又下令拆除荒廢的餐棚，還市容整潔，但一直得不到議會的回應。商家左右為難，不知該拆還是該留。

根據法律程序，市長「永久化」動議的推進必須首由市議會通過立法，政府機構才能得到授權、訂立規則推行。但長時間來，議員普遍對此態度曖昧，部分社區反對聲音強烈，反對原因包括占用停車位、人行道、垃圾、噪音和鼠患等。

歐德思近期於布碌崙(布魯克林)商會時許諾商家代表：市議會在戶外用餐設施永久化的問題上「差不多了」，稱將「很快」通過相關法案，但一些具體的規定尚在討論中，尚無確切的時間表。

曼哈頓華埠 的絕大多數戶外用餐棚屋目前都已荒廢。法規的不明確和政策的前後不一，讓有這類設施的商戶難以規畫，只能各自估算形勢，決定去留。

位於擺也街(Bayard St.)的綠波廊餐廳近日剛拆掉門口的棚屋。餐廳負責人說，疫後棚屋閒置，不打算重新啟用，而且占用門口車位，「影響生意」，所以選擇拆除。她對相關政策關注不多，拆除是自己花錢請的施工隊，不瞭解前段時間市府曾免費幫助數百個有意願的商家拆除用餐棚。