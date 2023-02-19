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紐約住房協定 艾維樂籲排除紐約市

記者張心／紐約報導
艾維樂和皇后區屋主，18日呼籲霍楚將紐約市排除在「紐約住房協定」之外。(艾維樂辦公室提供)
艾維樂和皇后區屋主，18日呼籲霍楚將紐約市排除在「紐約住房協定」之外。(艾維樂辦公室提供)

皇后區第19選區市議員參選人、前州參議員艾維樂(Tony Avella)，與州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)18日在皇后區白石鎮舉行記者會，呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)將紐約市排除在「紐約住房協定」(New York Housing Compact)之外，以防皇后區東北部等社區的過度擁擠。

艾維樂表示，州長希望在紐約州增加住房機會，但不能以犧牲地方分區為代價；「作為前市議會分區委員會主席，我必須提醒，破壞紐約市的分區法規，將帶來可怕的先例。」

霍楚在上月提出的2023年州情咨文中，推出「紐約住房協定」，要求全州每個市鎮應完成州府設定的三年新增住房目標；其中，在大都會運輸署(MTA)服務範圍內的城鎮，三年內新增住房須增加3%，MTA服務範圍外的地方則須增加1%；如果地方未能達成目標，州府將介入，快速批准多家庭住宅項目。

「如果在皇后區東北部這樣的低密度地區，增加住房密度的後果將導致災難性影響。」艾維樂說，「紐約住房協定」的後果是給紐約市帶來沈重的財政負擔，造成社區公校過度擁擠，並使已經承受巨大壓力的基礎設施負擔嚴重，「這也將降低紐約市屋主的房產價值」。

史塔文斯基也表示，自己在前年9月，走訪法拉盛凱辛納公園(Kissena Park)附近地區，目睹了颶風艾妲(Ida)造成的影響，「皇后區有11人因此喪生，非法的地下室或非法的房屋增建是危險的，我不支持這些試圖推翻當地分區法規的做法，尤其這些住房變化也不屬於州預算範圍。」

艾維樂和到場參與的屋主，除呼籲州長將紐約市排除在「紐約住房協定」之外，還希望透過市長亞當斯(Eric Adams)、市議會，和「統一土地利用審查程序」(ULURP)等，評估如何才能為民眾提供更多住房。

紐約市 皇后區 霍楚

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