紐約高技能人才移民通道 文科生受惠

紐約州府撥款438萬元吸引高技能人才。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)17日宣布擴大「州高技能移民 專業途徑計畫」(NYS Professional Pathways for High-Skilled Immigrants Program)，撥款438萬元用於幫助高學歷新移民找工作，除了「科學、科技、工程、數學」(STEM)領域畢業生，新聞、教育 、商業管理等文科專業人才也成為惠及重點。

「州高技能移民專業途徑計畫」旨在幫助新移民找到和其經驗、技能匹配的工作，起源於2021年啟動的「州專業途徑計畫」(NYS Professional Pathways program)。為了支持更多高技能人才落戶紐約州，州府增加撥款438萬元，由紐約州新美國人辦公室(New York State Office for New Americans)管理。

霍楚表示，該計畫專門為紐約州目前急需的高技能勞工量身訂製，建築、工程、信息技術、教育、新聞、社會工作、經濟、商業管理學專業畢業生，都是「州高技能移民專業途徑計畫」認定的符合「高技能教育背景」人才；該計畫將為這些新移民提供就業輔導、技能培訓、工作安置等服務。

根據職業對接機構Upwardly Global的數據，截止今年1月底，「州專業途徑計畫」自2021年啟動以來，已經為282名求職者提供就業輔導和培訓；其中，88名求職者順利找到和專業匹配的工作。

「州高技能移民專業途徑計畫」要求申請者必須擁有美國合法工作許可；更多該計畫詳情，可參考：https://reurl.cc/gZmEgX。